Ситуация в АТО: накануне нового перемирия ВСУ понесли потери

В течение прошедших суток, 3 марта, боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, что привело к гибели одного военного. Об этом сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал наши позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку Богдановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ОБСЕ приветствует договоренность о прекращении огня на Донбассе

В общем, за прошлые сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.

Как сообщалось, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.