Ситуация в Украине с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

Министерство здравоохранения проводит брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко озвучит свежие данные по количеству зараженных в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 29 марта в Украине были лабораторно подтверждены 475 заражений коронавирусом, 10 случаев закончились летальным исходом. 183 человека исследуются на COVID-19. В то же время стало известно о шести вылечившихся от коронавирус на Буковине. Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук отметил, что динамика на выздоровление наблюдается у всех пациентов с COVID-19 в регионе.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта

В то же время в Минздраве отмечают, что за последние дни больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет, что 22% от общего количества. Кроме этого, в Украине уже есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших. Меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры: от 71 до 80 лет – 1,4%; от 81 до 90 лет – 0,2%.

А тем временем президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он назвал три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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