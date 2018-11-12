Ситуацию со сбором денег в школах усугубляют родители – эксперт

Сбор денег – это вечная проблема всех украинских школ. С началом учебного года родители зачастую только то и делают, что скидываются на ремонт класса, подарки и цветы учителям, мел, новые парты, путевки и сладкие столы. Несмотря на то что в Министерстве образования не раз напоминали, что все поборы в школах – это противозаконное вымогательство, ничего не изменилась. В основе финансирования школ лежит финансовое планирование. Перед началом каждого года школы должны составить план того, что им будет нужно – мебель, хозяйственные материалы, спортинвентарь, и т.д. В этих запросах руководители школ должны четко прописать, сколько денег им нужно на ту или иную позицию.

Но школам гораздо проще взять эти деньги у родителей своих учеников, чем утруждать себя и составлять грамотные бюджетные запросы.

Но проблема не только в школах. Очень часто именно родители инициируют сбор средств на все, что можно. Вспомним хотя бы недавнюю историю из харьковской школы, когда представительница родительского комитета не дала ученице торт, заказанный к окончанию четверти, поскольку ее родители не сдали деньги на празднование. А на просьбы девочки пойти домой учительница отказала, поэтому ребенку пришлось просто сидеть и наблюдать, как ее одноклассники празднуют.

Такие ситуации далеко не единичны. Родительские комитеты повсеместно составляют планы, сметы, решают, что нужно подарить конкретному учителю, как отпраздновать окончание учебного года, какие парты в класс лучше купить. Тем, кто с ними несогласен и не хочет сдавать деньги, грозит клеймо изгоя.

"Здесь родители выступают в роли своеобразной касты, которая в свой круг впускает только тех, кто деньги сдает, скидывается на эти пиршества и т.д. А других просто исключают из этой касты, и это выливается в то, что часто люди забирают документы из школы и вынуждены оттуда бежать в буквальном смысле. Потому что все это сказывается на детях. И это не человеческие отношения, люди себя так не ведут. Я считаю, что это просто неприкрытая сегрегация. Пока будут практики сбора денег, мы будем наблюдать за вытеснением тех детей, семьи которых не хотят скидываться, неважно по каким причинам – или у них нет денег, или они не согласны с такой политикой. И вот таких людей будут выживать. Я считаю, что родительские взносы не просто нелегальная вещь, о чем неоднократно говорилось – это антигуманная вещь, потому что это неприкрытый способ выжить из своей касты тех людей, которые не хотят так делать, да и не должны так делать", – комментирует ситуацию Егор Стадный, исполнительный директор аналитического центра CEDOS.

По результатам исследования Transparency International Украина выяснилось, что 9 из 10 родителей регулярно платят ежемесячные взносы. Почти четверть всех опрошенных заявила, что платит около 50 грн ежемесячно, а наиболее распространенными являются ежемесячные взносы от 30 до 200 грн.

Когда родителей спросили, на что они чаще всего сдают деньги, самыми популярными ответами оказались: "на ремонт" (19,9%) и "неизвестно" (19,6%). На третьем месте были "хозтовары" (16,5%), под которыми родители имели в виду закупку лампочек, полотенец, салфеток, моющих средств и т.п., далее – "канцтовары" (8%), "оплата услуг охраны" (7, 3%) и "подарки/премии учителям" (6%).

По факту и руководство школ, и чересчур инициативные родители, которые хотят одарить всех учителей путевками в теплые страны и цветами, занимаются обычным вымогательством, прикрываясь тем, что все это делается на благо детей. Если вы выступите против, вероятнее всего, вам скажут – не хотите, не сдавайте, это добровольно. Но после отказа от этой "благотворительности" ребенок, чьи родители не захотели в очередной раз скидываться, почувствует на себе неодобрение других одноклассников и учителей.

Елена Бондаренко, сопредседатель ОО "Родители SOS", рассказывает, что в прошлом году их организация пыталась подсчитать, сколько родительских денег идет на среднее образование. Суммы получились заоблачными.

"Собрать эту информацию, сколько денег наличными родители передали друг другу в руки, а потом куда-то выше, просто нереально. Тем не менее, мы попытались. Мы опросили родителей по Киеву, сколько денег они сдают в фонд школы и класса ежемесячно. Мы не спрашивали, сколько ежегодно вкладывают в ремонт класса – там сумма увеличились бы вдвое. Так вот, по нашим приблизительным подсчетам эта сумма в Киеве достигает двух миллиардов гривен. Мы опросили около 20% школ и садиков, а потом это все умножили на то количество заведений, которые есть в столице", – говорит Елена Бондаренко.

Она добавляет, что родители ошибочно думают, будто бы, вкладывая деньги в школы, они инвестируют в будущее своего ребенка. На самом деле это инвестиции в то, что руководство учебных заведений и дальше будет работать по принципу невмешательства.

"Вы инвестируете в то, чтобы наша власть всегда могла сказать: "ничего, что мы парты не купили, родители купят". И мы сами виноваты в том, что приучили местные власти перекладывать ответственность на наши плечи", – отметила Бондаренко.

Более подробно о том, почему в школах собирают деньги с родителей и как это исправить, читайте в материале сайта "Сегодня": Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством