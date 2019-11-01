Глава Минздрава намерена уволить всех своих советников

Зоряна Скалецкая. Фото: скриншот

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая планирует сегодня подписать приказ об увольнении всех свои советников. Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", – сказала Скалецкая.

Однако, по словам министра, будут работать эксперты офиса реформ: группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

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Как отмечается, такое заявление Скалецкая сделала в ответ на вопрос о том, почему, пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственные средства, некачественная, что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

В свою очередь, Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова и как их воспринимают в обществе. Что ученый может иметь различные гипотезы и может дискутировать, но важно, чтобы в Минздраве был единый коммуникационный месседж.

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При этом, Скалецкая указала, что будет использовать знания различных специалистов в дальнейшем, но это будет происходить в другой форме и статуса советников ни у кого уже не будет.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. То, что сейчас происходит в медиа с различными лицами, и как их воспринимают общество – для меня это было странным. Советник – это моя внутренняя история. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник – это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что я его советник, он воспринимался, как еще одни уста, еще одни глаза", – добавила Скалецкая.

Кроме того, Скалецкая рассказала. когда в Украину поступит новая партия сыворотки от дифтерии.

В Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из которых – в течение октября.

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