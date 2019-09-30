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Скалецкая рассказала, какие хлопоты для Минздрава оставила предыдущая власть

30 сентября, 13:42

Бюджет на этот год был заложен таким образом, чтобы осенью новая политическая команда получила проблемы

Зоряна Скалецкая. Фото: скриншот

Зоряна Скалецкая. Фото: скриншот

Украинцы в разных регионах недовольны качеством и скоростью изменений в сфере здравоохранения. Об этом в Facebook заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Уже воплощенные проекты требуют содержательной оценки и доработки. Доработка, чтобы каждый украинец имел доступ к качественной, своевременной медицинской помощи по европейскому образцу. Необходимо исправлять ошибки. Например, такие, как недостаток финансирования первичного звена на октябрь – декабрь 2019 года. Общественности неизвестно, однако бюджет на этот год был заложен таким образом, чтобы осенью новая политическая команда получила хлопоты", – написала она.

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Скалецкая отметила, что благодаря совместным усилиям министерства и комитета по вопросам здоровья нации, мы смогли перераспределить 1 млрд гривен и обеспечили предоставление гражданам первичной медицинской помощи, а такое выплату зарплаты врачам.

"Необходимые документы подписаны. Реформа и нормальная работа продолжается", - отметила она.

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Ранее Зоряна Скалецкая заявила, что намерена провести полный аудит ведомства, чтобы остались только самые компетентные и профессиональные работники.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно советник Скалецкой Дмитрий Раимов заявлял, что в Минздраве пройдут масштабные проверки. По его словам, аудит ожидает всех сотрудников Минздрава и учреждений, подконтрольных ведомству.

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бюджет Минздрав Скалецкая

Источник: Сегодня

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