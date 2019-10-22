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Скалецкая рассказала об амбициозных планах Минздрава

22 октября, 18:29

Министр утвердила перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Одна из задач программы деятельности Кабинета министров – обеспечить уровень охвата населения прививками не ниже 95%. Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее рассказала, какие хлопоты для Минздрава оставила предыдущая власть.

"Подписала приказ, которым актуализирован перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок. Теперь слово за Министерством юстиции Украины, которое должно обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа", – написала она.

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"Чрезмерный, обремененный, иногда необоснованный перечень противопоказаний к проведению профилактических прививок был значительной преградой для достижения высокого уровня охвата населения. Новый перечень противопоказаний разработан с учетом рекомендаций Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которые основываются на доказательной медицине и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний", – добавила министр.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич назвала альтернативу обязательным прививкам.

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"Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например дистанционное или индивидуальное. То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к школьному образованию", – заявила она на прошлой неделе.

Кроме того, сайт "Сегодня" публиковал календарь профилактических прививок детям в 2019 году,который предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний.

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Минздрав вакцинация вакцина Скалецкая

Источник: Сегодня

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