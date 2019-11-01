Скалецкая раскрыла важную информацию о сыворотке против дифтерии

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

В декабре Украина будет иметь 450 доз сыворотки от дифтерии, которую используют, если человек уже заболел. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-брифинга МОЗ Украины и Центра общественного здоровья Украины "Оперативная информация об эпидемической ситуации в стране по дифтерии".

"Суммарно получается до 450 сывороток. Мы понимаем, что в прошлом году мы использовали только 140... Через месяц выходит 450", – рассказала Скалецкая.

Отмечается, что это количество будет в Украине только в декабре, а до этого времени таких сывороток в наличии – 189 флаконов.

"В начале года в Украине было наглядно 700 доз сыворотки, срок которой истек в июне 2019 года. В связи с задержкой поставки сыворотки по государственной программе, министерство здравоохранения обратилось ко Всемирной организации здравоохранения, и получило в качестве помощи 200 флаконов сыворотки в августе текущего года. На данный момент, в течение этого года, использовано 13 флаконов сыворотки: 2 из низ использовано в феврале – со времени предыдущей партии и 11 использовано в октябре из новой партии. Таким образом, по состоянию на конец октября в Украине находится 189 флаконов сыворотки, которые равномерно распределены по всей территории Украины", – сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

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Он также отметил, что в Киеве таких флаконов – пять.

Детский иммунолог Федор Лапий объяснил, что сыворотка используется не каждый раз в случае заболевания.

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"Руководства, которыми мы пользуемся четко говорят: если диагноз дифтерии установлен после седьмого дня с начала заболевания, то есть когда подтверждено, что это дифтерия – выделены возбудители, и сыворотка не вводилась в течение этих семи дней до момента установления диагноза, и на момент установления диагноза симптом болезни отсутствует – сыворотка и не вводится", – рассказал врач.

Он также отметил, что сыворотка вводится, когда есть все симптомы, если же врач сомневается – введение сыворотки откладывается.

В Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из которых – в течение октября.

Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

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