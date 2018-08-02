"Скальпель из ионов": как лучи побеждают рак

Сегодня рак — не приговор, а всего лишь болезнь, которую можно и нужно лечить. И даже если пациенту нельзя вернуть здоровье полностью, то многие годы проявления заболевания можно успешно контролировать.

Навсегда забыть о раке или же замедлить его развитие помогает, кроме прочих методов, лучевая терапия. По международным протоколам она должна назначаться более чем в половине случаев, но всегда учитывается тип опухоли и ее расположение.

О возможностях современной лучевой терапии мы поговорили с известным ученым, который входит в число лучших онкологов Израиля, руководителем совета консультантов Больницы израильской онкологии LISOD профессором Авраамом Кутеном.

— В каких ситуациях без лучевой терапии не обойтись?

— Есть несколько вариантов эффективного лечения рака. Первый — хирургическая операция, то есть все удалить. Это возможно, если опухоль размещена локально. Второй вариант — облучение. Это операция без скальпеля, мы облучаем и убиваем опухоль. Третий — лечение медикаментами — химиотерапия, гормоны, таргетная и иммунотерапия, которые действуют и на первичное заболевание, и на метастазы.

Для некоторых опухолей облучение — самое лучшее лечение, потому что при этом пациенты избавляются от определенных побочных эффектов операции. Например, при раке голосовых связок можно удалить все хирургически. Но если провести хорошее облучение, то при этом излечится опухоль и останутся голосовые связки. То же самое при раке простаты — можно сделать радикальную простатэктомию или современное облучение без удаления простаты.

Можно полностью вылечить рак шейки матки, сочетая брахитерапию (контактная лучевая терапия, когда источник облучения располагается максимально близко к опухоли) и дистанционную лучевую терапию. На сегодняшний день это самый эффективный способ лечения рака шейки матки, причем даже на продвинутых стадиях. И если пациентке с таким диагнозом не назначена брахитерапия, можно говорить о том, что у нее практически нет шансов на выздоровление.

Кроме того, облучение применяется для паллиативных пациентов — для снятия боли и улучшения качества жизни.

— В чем секрет эффективности лучевой терапии?

— При облучении применяются фотоны высокой энергии, которые атакуют ДНК клеток опухоли. Они более чувствительны к облучению, чем нормальные клетки. Современные линейные ускорители позволяют не только уничтожить опухоль, но и сохранить здоровые ткани. Этого нельзя сделать на старых кобальтовых аппаратах, которые до сих пор используются в Украине, потому что они дают значительное рассеивание, здоровые органы получают большую дозу и начинают страдать от этого.

Открывая Больницу LISOD в 2007 году, мы отказались от кобальтовых аппаратов и установили линейные ускорители Varian последнего поколения, чтобы каждый пациент смог получить качественное и современное лечение.

Благодаря большому количеству биологических данных исследований, сейчас появилось значительное понимание, как с помощью лучевой терапии лечить разные опухоли — сколько должно быть фракций, какая их доза и т. д. И в комбинации с лекарственными препаратами — химиотерапией, иммунотерапией, таргетной терапией — все это дает очень эффективный подход к лечению.

— Все ли пациенты с онкологическими заболеваниями нуждаются в назначении лучевой терапии?

— В развитых странах, например, в Израиле, США, Германии и т. д., лучевую терапию назначают не менее 50% пациентов с онкологическими заболеваниями. А в странах с низким уровнем экономического развития такое лечение пройдут намного меньше людей, потому что нет нового оборудования, для которого нужны большие инвестиции.

В Украине ежегодно диагностируется 130—140 тыс. новых случаев заболевания раком, при этом, по международным протоколам, 70—80 тыс. человек будут нуждаться в лучевой терапии. А сколько из них реально могут получить лечение на линейных ускорителях?

— Стоит ли пациентам опасаться облучения из-за радиации?

— Существует множество мифов, связанных с лучевой терапией и не имеющих с реальностью ничего общего. Облучение позволяет добиться серьезных успехов в процессе лечения. Конечно, иногда возникают побочные эффекты, но современный подход минимизирует их. Если риск возникновения осложнений слишком высокий, то лечение просто не проводится.

Эффективное лечение рака сегодня невозможно без линейных ускорителей. Но не менее важен профессиональный подход целой команды — лучевых терапевтов, медицинских физиков, технологов, медсестер. Медицинские физики и лучевые терапевты создают для каждого пациента наиболее оптимальный план лечения. Объем облучения и лучевая нагрузка тщательно рассчитываются, здоровые органы и ткани — защищаются.

Команда профессионалов Больницы израильской онкологии LISOD состоит из высококлассных специалистов, прошедших стажировку в лучших клиниках Израиля.

Благодаря применению современных методик диагностики и лечения онкологических заболеваний, знаниям и опыту врачей, шансы на полное выздоровление пациентов, особенно на ранних стадиях, — достаточно большие.