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Скандал с американцем-"атошником" в Виннице: Крейга Ленга не выпускают из СИЗО

24 декабря, 19:45

Адвокаты подсудимого обвинили МВД в невыполнении решения суда

Крейг Ленг. Фото: страница Крейга Ленга в Facebook

Крейг Ленг. Фото: страница Крейга Ленга в Facebook

Винницкий суд одобрил апелляцию защиты гражданина США Крейга Остина Ленга, которая пыталась оспорить его меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил адвокат Ленга, Дмитрий Моргун, Апелляционный суд Винницы разрешил перевести его подзащитного под домашний арест с момента принятия решения, несмотря на что администрация СИЗО отказалась его освободить.

"Принимаем меры по регистрации уголовного производства в отношении должностных лиц администрации СИЗО в ДБР", – добавил Моргун.

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Второй адвокат Ленга, Олег Верниенко уже обратился по этому поводу к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Он обвинил сотрудников МВД в незаконном удерживании его подзащитного и попросил омбудсмена немедленно вмешаться и отправить своего представителя в винницкое СИЗО для выяснения обстоятельств случившегося.

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Как сообщалось, Ленг является ветераном операций Вооруженных сил США в Ираке и Афганистане. В Украину он приехал в 2015 году и пополнил ряды "Правого сектора" на Донбассе. Спустя больше года на фронте, он заключил контракт с ВСУ и получил украинский военный билет. А через несколько месяцев после этого американец покинул фронт.

Позже стало известно о его аресте по запросу США – Ленга объявили в розыск за за разбой и умышленное убийство двух человек во Флориде в 2018 году. Соединенные Штаты потребовали его экстрадиции, но адвокаты выступили против, поскольку в случае выдачи участнику боевых действий на Донбассе может грозить смертная казнь.

По ходатайству обвинения суд продлил в октябре содержание Крейга Ленга под стражей еще на два месяца.

Напомним, в декабре прошлого года на одном из кладбищ оккупированной территории Донбасса нашли могилу 30-летнего гражданина США, который приехал в ОРДЛО, чтобы помогать жителям и оккупантам.

Кроме того, как уже сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.

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Винница иностранцы американец экстрадиция война на Донбассе

Источник: Сегодня

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