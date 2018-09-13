Скандал с турфирмой: что делать, если вас поселили не в тот отель

В минувшую пятницу, 7 сентября украинские туристы должны были вылететь из Киева в Бодрум (Турция). Сначала рейс перенесли из аэропорта "Киев" в "Борисполь", а затем откладывали время отправления. В Турцию туристы прилетели поздно ночью. Но вместо забронированного и оплаченного отеля их повезли в абсолютно другой. Их поселили в гостинице с тараканами, грязным бельем и ржавой сантехникой. Какую компенсацию могут требовать туристы от турфирмы сайту "Сегодня" рассказала адвокат, директор юркомпании "Прима лидер групп" Дина Дрыжакова.

В Борисполе туристов должны были покормить, так как рейс задержали более чем на четыре часа, а туристов из других городов поселить в гостиницу при Борисполе, говорит юрист. При этом желательно, чтобы на билетах поставили отметку о задержке рейса.

Требовать компенсацию от авиаперевозчика должен туроператор, поскольку именно туроператор приобретал билеты.

"В отношении отеля и действий туроператора, то подобные действия должны были быть согласованы с туристами. В данном случае туроператор предоставил некачественные услуги, и туристы имеют полное право обратиться в госслужбу по вопросам безопасности продуктов питания и защите прав потребителей (улица Бориса Гринченко 1, Киев, тел.279-12-70) и главное управление Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защите прав потребителей (улица Волынская 12, Киев, тел.044 486 4027), а также в департамент туризма и курортов о внеплановой проверке, изложив все обстоятельства и требования о компенсации испорченного отпуска и лишении лицензии на туроператорскую деятельность. И после этого можно идти в суд. Хотя по практике должно решиться в досудебном порядке. Также для суда понадобятся и другие документы: ваучер, отметки о задержке, фотографии. Победить вполне реально. Сумма компенсации может составлять до 50% от стоимости всей поездки", – отмечает адвокат, директор юркомпании "Прима лидер групп" Дина Дрыжакова.

Ранее туроператор Join Up! пояснил сайту "Сегодня", почему их клиенты оказались в совсем другом отеле. Так, вылет сместился на сутки, поскольку сломался самолет. По их словам, туристов с детьми и пожилых людей поселили в отель, а тех, кому мест не досталось – обеспечили холодным и горячим питанием. А вот отель с ржавой сантехникой и тараканами выше по "звездности" и дороже того, в который должны были поселить туристов, пояснили в туроператоре. В каком состоянии отель, в турфирме не знали.

"Получив обращение от туристов, мы продолжаем поиски альтернативного размещения в других отелях, где есть свободные номера", – сообщили в турфирме.

Ранее, напомним, украинцы не могли улететь из Туниса из-за долгов туроператора OASIS перед авиакомпанией Bravo Airways. Фирма два года не выполняла свои финансовые обязательства.