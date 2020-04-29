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Скандал с закупкой защитных костюмов для медиков: в Минздраве сделали заявление

29 апреля, 12:11

Денис Беспалов

Замминистра Шаталова направила в правоохранительные органы заявление

Скандал вокруг закупок защитных костюмов для медиков, которые лечат пациентов с COVID-19, набирает обороты. Так, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге заявила, что министерству пришлось самому закупать защитные костюмы для медиков, поскольку госпредприятие "Медицинские закупки" не предоставляло информации о качестве средств защиты для медиков, которые намеревалось закупить.

По ее словам, Минздрав не понимал, какого именно качества товар будет закупать предприятие, и отвечает ли этот товар именно осуществлению противоэпидемических мероприятий по противодействию распространения COVID -19.

"В нарушение требований действующего законодательства Украины, проигнорировав согласование с органом управления (Минздравом. – Ред.) ГП "Медицинские закупки" заключает договор на поставку одежды для врачей с производителем, который не смог подтвердить качество своей продукции. В этом и заключается абсолютно нормальное решение осуществить закупку собственными силами министерства", - сказала чиновница.

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Светлана Шаталова напомнила, что 20% зараженных COVID-19 в Украине – медицинские работники. По ее словам, это тревожная тенденция, и важно обеспечить качественными средствами защиты медиков.

Замминистра также сообщила, что направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки".

"Надеюсь на скорую, объективную и неотложную реакцию", - отметила Шаталова.

Ранее в Минздраве объяснили, что закупка 71 тысячи костюмов биозащиты для медиков китайского производства вместо более дешевой продукции от украинского производителя была обусловлена лучшей степенью защиты.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, 250 человек умерли, 1103 пациента выздоровели.

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костюм Минздрав Украина госзакупки костюмы коронавирус

Источник: Сегодня

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