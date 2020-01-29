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Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала

29 января, 14:43

Волонтера и участницу АТО высадили из салона из-за просьбы выключить сериал

Фото: Winew, Facebook

Фото: Winew, Facebook

Водителей автобуса Луцк-Киев, которые высадили из салона участвовавшую в АТО парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат из-за просьбы выключить российский сериал, наказали. Мужчин уже отстранили от должности, сообщила компания-перевозчик на своей странице в Facebook.

"Принято решение о немедленном отстранении водителей и готовится приказ об их увольнении при возвращении из командировки", – говорится в сообщении.

Компания отметила, что на замену экипажа уже отправили других водителей. Деньги за неиспользованную поездку девушкам уже вернули. Кроме того, по их данным, водители по телефону уже извинились за инцидент.

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Также после случившегося начали служебное расследование. В компании добавили, что пока им непонятно, откуда в автобусе появилась флешка с русскоязычными фильмами и почему водители проигнорировали просьбу девушек.

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Напомним, на днях в автобусе сообщением "Луцк – Киев" произошел скандал. Парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат выбросили из салона из-за просьбы выключить российский сериал. Черногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука – военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

Также мы писали, что Одессе уволили продавщицу магазина, которая, находясь в состоянии опьянения, обматерила покупателя и грубо отказалась говорить с покупателем на украинском языке.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом.

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