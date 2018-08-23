Скандал в Харькове: агрессивные соседи довели до слез паралимпийскую чемпионку

Сегодня, 09:58

Медалистке Чемпионата мира "посоветовали" сидеть в квартире или переехать в соседний дом, уже оборудованный пандусом

Фото: Facebook Anna Pashkova
Фото: Facebook Anna Pashkova

В Харькове разразился скандал, когда группа женщин, проживающих в одном подъезде жилого дома, выступили резко против того, чтобы на входе в парадное был установлен пандус для живущей там же член Анны Пашковой, члена паралимпийской сборной Украины по фехтованию и бронзовой медалистки Чемпионата мира.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Сергей Шепель.

По его словам, "стая злобных баб с мордоворотом за компанию довели до слез девушку-колясочницу. Несчастная посмела воспользоваться государственной программой. Это когда к подъезду сооружают пандус, чтобы люди с особыми потребностями могли самостоятельно заезжать и выезжать на инвалидной коляске, вместо того, чтобы сидеть дома взаперти".

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По мнению агрессивно настроенных соседей, которые попытались унизить девушку с особыми потребностями, сооружение пандуса снизит рыночную стоимость их жилья, которое можно сдавать в аренду. Медалистке Чемпионата мира "посоветовали" сидеть в квартире или переехать в соседний дом, уже оборудованный пандусом.

Девушка выложила на своей странице в Facebook видео перепалки с соседями и неожиданно получила большой отклик неравнодушных горожан. Ее сообщение получило около 900 комментариев, 3,5 тыс. перепостов и порядка 200 тыс. просмотров.

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Напомним, ранее сайте "Сегодня" сообщал, что харьковчанин на инвалидной коляске овладел пятью специальностями. Мужчина сумел стать механиком, трактористом, слесарем, певцом и музыкантом.

Также напомним, сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.

 
Харьков, скандал, инвалид, инвалиды, пандус, паралимпийцы

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Источник:

"Сегодня"

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