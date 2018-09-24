Скандал в украинском консульстве в Германии: иранца не пустили в Украину

Сегодня, 18:01

В МИД Украины уже приняли жесткое решение по сотруднику дипломатического учреждения в Берлине


Визовый скандал в украинском консульстве. В Берлине иностранцу угрожали не выдать визу. Иранец, который постоянно проживает в Германии, захотел посетить родину своей любимой девушки-украинки, но в дипучреждении документы принимать отказались. А потом вообще заявили, что разрешения на въезд может и не получить.

Гражданам стран-членов Евросоюза для поездки в Украину виза не нужна: достаточно заграничного паспорта и билет. Но есть ряд государств, подданным которых без визы не обойтись. Тогда их путь начинается с посольства Украины за границей или консульского отдела.

Рамтин Негадхари, гражданин Ирана, уже шесть лет живет в Германии. Два года – в отношениях с украинской Татьяной Магдич. За это время пара 10 раз летала в Украину, и с визами проблем не было.

"Я простоял в очереди около двух часов, и когда подошел к сотруднику – было уже 12 часов дня. Подал ему заявление на визу. Он начал смотреть мои предыдущие визы в Украину, даже рассматривал под солнечным светом, чтобы убедиться, все ли там правильно. Затем попросил вид на жительство и увидел, что он из города Байер. Тогда вернул и сказал, что я должен ехать в Мюнхен", – рассказал Негадхари.

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Мюнхен от Берлина за 600 километров. Рамтин действительно ранее проживал на юге страны, однако с февраля они с Татьяной вместе живут в немецкой столице. Он попытался показать сотруднику консульства (предыдущие визы), но тот не стал слушать. После этого его девушка позвонила в консульское отделение.

"Принято решение о завершении длительной командировки господина Малинский (острудник консульства. – Ред.) и его отзыва в Украину уже до конца сентября. Мною принято решение об открытии дисциплинарного производства", – рассказал в комментарии "Сегодня" госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

Однако визовый вопрос для Рамтина Негадхари до сих пор не решен, а значит, и путешествие в Украину под угрозой срыва.

За билеты в Киев пара выложила около 120 евро.

Напомним, в мае этого года разгорелся другой скандал с украинским консулом в Гамбурге Василием Марушинцем. Речь шла о том, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook антисемитские заявления. При этом аккаунт дипломата доступен для просмотра только его друзьям. В МИД Украины открыли в отношении Марушинца дисциплинарное производство и отозвали его.
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Источник:

"Сегодня"

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