Скандал вокруг "РИА Новости Украина": сегодня состоится суд по Вышинскому (обновлено)

Сегодня, 10:52

Руководитель российского СМИ подозревается в госизмене и у следствия имеются доказательства против него

Кирилл Вышинский. Фото: Facebook
Кирилл Вышинский. Фото: Facebook

Херсонский городской суд сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения для главного редактора информагентства "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении государственной измены руководителю "РИА новости Украина" Вышинскому будет рассматриваться Херсонским городским судом сегодня в 11:30", – написала Сарган.

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Как рассказала "Укринформу" пресс-секретарь Херсонского суда Светлана Пяткова, ходатайство стороны обвинения об аресте Вышинского уже поступило в суд.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

Позже в крымской прокуратуре рассказали, на каких основаниях задержали главреда "РИА Новости-Украина". Оказывается, у следствия есть доказательства существования заказных статей, оплаченных из России, а досудебное расследование длилось три месяца.
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"Сегодня"

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