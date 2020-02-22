Скандальная эвакуация: Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по поручению президента Владимира Зеленского в субботу, 22 февраля, вылетел в Новые Санжары, куда ранее эвакуировали из китайского Уханя украинцев.
"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", – говорится в сообщении.
Напомним, самолет с эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского города Ухань украинцами прибыл в Украину 20 февраля. Борт приземлился в Харькове, откуда эвакуированных специальным транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.
Более детально читайте в материале^ Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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