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Скандальная эвакуация: Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

22 февраля, 09:57

Алексей Данилов "подробно ознакомится с ситуацией"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по поручению президента Владимира Зеленского в субботу, 22 февраля, вылетел в Новые Санжары, куда ранее эвакуировали из китайского Уханя украинцев.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", – говорится в сообщении.

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Напомним, самолет с эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского города Ухань украинцами прибыл в Украину 20 февраля. Борт приземлился в Харькове, откуда эвакуированных специальным транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

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По словам премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

Более детально читайте в материале^ Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Новые Санжары СНБО Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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