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Скандального епископа Московского патриархата лишили гражданства: известна причина

Сегодня, 19:18

Решение о предоставлении Гедеону украинского гражданства отменили – его паспорт больше недействителен

Епископ Гедеон. Фото: Facebook
Епископ Гедеон. Фото: Facebook.
Скандального епископа Московского патриархата лишили гражданства: известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a2/a40/5c65a2a40f7f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a2/a40/5c65a2a40f7f0.jpg Украина Решение о предоставлении Гедеону украинского гражданства отменили - его паспорт больше недействителен

Архиерея Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона не пустили в Украину, поскольку при подаче документов для получения гражданства Украины он предоставил ложные сведения об имеющемся гражданстве, сообщили в Госмиграционной службе 14 февраля.

В ведомстве отметили, что по этой причине украинский паспорт священнослужителя признали недействительным.

"В 2018 году Управлением миграционной службы в Волынской области была получена информация от СБУ, проведена проверка, и установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ – деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора. В частности, установлено, что лицо при подаче документов для получения гражданства Украины предоставило ложные сведения об имеющихся гражданствах", – говорится в заявлении ГМС.

По результатам проверки в июне 2018 года отменили как регистрацию Гедеона гражданином Украины, так и решение о выдаче ему украинских паспортов, которые, в свою очередь, были признаны недействительными.

Напомним, ранее в Госмиграционной службе заявили, что епископ проводит антиукраинскую пропаганду и активно поддерживает вооруженную агрессию России в Украине.

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Тег религия, московский патриархат, гражданство, упц мп, автокефалия, паспорт Украины, томос, ПЦУ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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