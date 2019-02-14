Скандального епископа Московского патриархата лишили гражданства: известна причина
Решение о предоставлении Гедеону украинского гражданства отменили – его паспорт больше недействителен
Архиерея Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона не пустили в Украину, поскольку при подаче документов для получения гражданства Украины он предоставил ложные сведения об имеющемся гражданстве, сообщили в Госмиграционной службе 14 февраля.
В ведомстве отметили, что по этой причине украинский паспорт священнослужителя признали недействительным.
"В 2018 году Управлением миграционной службы в Волынской области была получена информация от СБУ, проведена проверка, и установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ – деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора. В частности, установлено, что лицо при подаче документов для получения гражданства Украины предоставило ложные сведения об имеющихся гражданствах", – говорится в заявлении ГМС.
По результатам проверки в июне 2018 года отменили как регистрацию Гедеона гражданином Украины, так и решение о выдаче ему украинских паспортов, которые, в свою очередь, были признаны недействительными.
Напомним, ранее в Госмиграционной службе заявили, что епископ проводит антиукраинскую пропаганду и активно поддерживает вооруженную агрессию России в Украине.
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