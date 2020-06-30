Скандальную экс-судью Царевич суд признал невиновной: подробности дела автомайдановцев

Ее дело суд рассматривал пять лет

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 30 июня, признал экс-судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений (часть 2 статьи 375 Уголовного кодекса). Ее дело суд рассматривал пять лет. Адвокат Роман Маселко уже заявил, что намерен обжаловать приговор.

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Об этом сообщают "Грати".

Так, суд установил, что прокуратура не собрала необходимых доказательств того, что судья Царевич принимала заведомо неправосудные решения.

Судья Евгений Мартынов, который четыре часа оглашал приговор, отметил, что тот факт, что три из четырех решений судьи отменила апелляционная инстанция, не доказывает их несправедливости — ведь в апелляции судьи рассматривали дела о нарушениях ПДД с новыми доказательствами.

По его словам, в ходе судебного заседания удалось установить, что Царевич рассматривала админпротоколы в разумные сроки, в рамках своей юрисдикции, с соблюдением процессуальных норм и обеспечивая принцип соревнования сторон. Помимо этого, он ссылался на письмо Киевской городской государственной администрации о том, что зимой 2013-2014 года ни одна общественная организация не информировал город об акциях протеста в виде автопробега, а значит, разговоры о "преследовании Автомайдана" — безосновательны.

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Кроме того, Мартыненко отметил, что потерпевшие Оксана Коваленко, Инна Царькова и Ольга Луговая не заявили должным образом о своем процессуальном статусе потерпевших.

В свою очередь прокуратура города Киева готовит апелляционную жалобу на приговор, который считает незаконным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

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По мнению прокурора, в ходе судебного следствия стороной обвинения приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).

В связи с изложенным и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

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Напомним, что в январе 2014 года, после митинга Автомайдана под резиденцией президента Виктора Януковича в Межигорье, она лишила водительских прав минимум четырех автовладельцев, причастных к акции. При этом протоколы о неостановке водителей по требованию ГАИ, которые рассматривала Царевич, были составлены на основе поддельных рапортов, подсудимые и свидетели указывали на это. Так, предпринимательница Ольга Луговая и журналистка Оксана Коваленко утверждали, что не проезжали мимо поста ГАИ на пересечении Столичного и Железнодорожного шоссе, где их якобы пытались остановить инспекторы. Пресс-секретарша посольства Канады Инна Царькова в тот день якобы вообще не была в Киеве, а в рапорте о нарушении художницы Софии Атлантовой не было подписи.

В сентябре 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Оксаны Царевич с должности судьи Печерского районного суда Киева в связи с нарушением присяги.

Судья обжаловала увольнение, однако суд отказал ей в восстановлении в должности.

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