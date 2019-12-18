Скандальный консул Марущинец вернулся в МИД: подробности

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел Украины по решению суда восстановило на дипломатической службе ранее уволенного консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что дипломат был уволен дисциплинарной комиссией в мае 2018 года за нарушение присяги государственного служащего после того, как был уличен в размещении в соцсетях материалов, "которые имели явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма".

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Однако дипломат обжаловал свое увольнение в суде. Сначала окружной административный суд Киева полностью согласился с выводами комиссии МИД, но при обжаловании в апелляционном административном суде вердикт был иным – министерство обязали восстановить Марущинца в его должности и выплатить сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

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"МИД было вынужден исполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил последнему сумму более 230 тысяч гривен. МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также нанесшими существенный вред международному имиджу и авторитету Украины. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, министерство 17 декабря подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины также заявляли, что антисемитские провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию в Украине.

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