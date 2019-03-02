Скандалы в армии и отказ от "Евровидения": ТОП-5 главных новостей страны

В "оборонке" воруют по-крупному, население сокращается, в Израиль не едем

Генерал Владимир Замана (на фото слева) с Виктором Януковичем. Фото: Facebook.

Скандалы в армии и отказ от "Евровидения": ТОП-5 главных новостей страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/96d/2c6/5c796d2c6f471.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/96d/2c6/5c796d2c6f471.jpg 2019-03-02T09:30:00+02:00 Украина В "оборонке" воруют по-крупному, население сокращается, в Израиль не едем

Но есть и хорошие новости: суд в Гааге встал на сторону Украины по делу об активах "Нефтегаза" в Крыму. Читайте главные новости жизни страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Скандал с хищениями в оборонной сфере

В связи с обнародованным расследованием журналистов о якобы хищениях в оборонной сфере президент Украины Петр Порошенко временно отстранил от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, главу Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, которого заподозрили в совершении преступления. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования", – написал он.

Цеголко отметил, что Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной журналистами, для опровержения или подтверждения обнародованного.

В свою очередь сам Гладковский в своем заявлении категорически отверг обвинения в свой адрес, которые изложены в расследовании. Чтобы расставить все точки над "і", он обратился к правоохранителям.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично", – заявил он.

Чиновник также отметил, что он сам попросил приостановить его полномочия в СНБО, подав соответствующее заявление.

Напомним, что проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Гладковского – Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, он в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также – на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 миллионов гривен.

Гаагский суд встал на сторону Украины в деле незаконной экспроприации Россией активов "Нафтогаза"

Международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды) признал незаконной экспроприацию Россией активов "Нафтогаза Украины" в оккупированном Крыму. Об этом сегодня, 1 марта, заявил на брифинге глава украинской компании Андрей Коболев. Так, Гаагский суд встал на сторону "Нафтогаза" в деле по Крыму.

"Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как государство виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать. То есть, предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", – сказал он.

Коболев подчеркнул, что компания оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов.

По его словам, в начале 2020 года "Нафтогаз" ожидает получить решение арбитража о размере компенсаций за захваченные активы в Крыму.

"Окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся где-то в начале следующего года получить решение относительно суммы компенсации", – добавил он.

Генералу Замане выдвинуты обвинения в развале армии

Печерский районный суд Киева принял решение по генералу Владимиру Замане: экс-начальник Генерального штаба (2012-2014 гг.) арестовал сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога задержанного по подозрению в госизмене.

Соответствующее решение огласил судья Печерского райсуда Киева в ночь на вторник, 26 февраля, после более 4 часов судебного заседания. Следственный судья огласил только резолютивную часть определения.

"Рассмотрев ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей… суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и применить в отношении Заманы Владимира Михайловича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей исчислять по 27.03.2019 года", – сказал следственный судья.

Определение следственного судьи подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.

Во время судебного заседания Замана резко ответил судье на вопрос о вручении ему подозрения накануне утром: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать это галиматье".

Отметим, на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

В свою очередь, сам Замана перед судебным заседанием рассказал журналистам, что в 2014 году не сбежал из страны и якобы призывал ввести военное положение в связи с возможным вторжением России. Также он прокомментировал слова Матиоса о расформировании более 70 воинских частей.

"Прошло 5 лет – начинают разбираться … Я закрывал все то, что не нужно было Вооруженным силам … Речь шла об оркестрах, всевозможных вспомогательных (войсках) и так далее, которые балластом висели на Вооруженных силах", – пояснил генерал.

Отметим, что Замане грозит до 15 лет тюрьмы, если его признаю виновным в государственной измене.

Турчинов озвучил ужасающую статистику смертности украинцев

Война на востоке Украины унесла жизни 13 тысяч человек, однако еще больше гибнет в мирное время. Только за 2018 год умерли почти 600 тысяч украинцев. На IV Всеукраинском форуме семьи в Киеве секретарь СНБО Александр Турчинов озвучил ужасающую статистику смертности украинцев.

По его словам, прочная полноценная семья в Украине, которая может родить и воспитать детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее Украины.

В то же время он напомнил об изнурительной войне с Россией, которая унесла много жизней украинцев, но даже не она определяет демографический кризис в стране.

"За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около трех тысяч из них – военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни – 587 тысяч человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 тысячи. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается. Согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом", – сказал Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО указал и на другой фактор потери украинцев для страны. По его словам, "миграционные цунами", "вымываю" из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы.

"В рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения – 29 место в мире. Сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, несет угрозу не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации", – отметил он.

Украина отказалась от участия в "Евровидении"

Украина не будет принимать участия в "Евровидении 2019". Член правления НОТУ Александра Кольцова ранее сообщала, что такой вариант допускается, но сегодня официальное заявление появилось на сайте Общественного вещателя.

НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

"Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор, чтобы представить Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Альтернативным способом определения представителя Украины на "Евровидении 2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора. Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье места по результатам Национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в "Евровидении 2019", – говорится на сайте Общественного.

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