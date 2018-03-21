Скандалы в судах: как в Украине наказывают за неуважение к Фемиде

За неуважение к суду можно заплатить тысячи гривен штрафа и даже угодить в тюрьму – но правила есть и для судей

Суд – место, где нервы и эмоции подчас неподконтрольны учасникам процесса. Кто-то намеренно срывает заседание, а иногда слушания в судах превращаются в фарс. За проявление неуважения к Фемиде можно заплатить тысячи гривен штрафа и даже угодить в тюрьму. При этом есть ответственность и для судей. Где грань между препятствованием суду и неуважением к нему – выясняли журналисты "Сегодня".

Судья столичного апелляционного суда Елена Лапчевская свою мантию не стирает уже несколько месяцев – на случай, если та вдруг понадобится следователям. В конце января прямо во время заседания один из участников процесса обсыпал судью каким-то белым порошком.

Свои действия он объяснил сразу же – необходимостью "бороться с отсутствием верховенства права" в стране. За выходку в суде общественнику Оресту Гаранже теперь угрожает уголовная ответственность – дело переквалифицировали из "хулиганства" в ч.1 ст.376 Уголовного кодекса Украины – препятствование осуществлению правосудия.

Менее тяжкое нарушение – проявлять неуважение к суду: прогуливать заседания, не выполнять указания судьи, нарушать порядок, оскорблять присутствующих словом или делом.

Вместе с тем, и судьи не всегда ведут себя корректно. В Высшем Совете правосудия с 2015 года приняли почти 30 тысяч жалоб на служителей Фемиды. Чаще всего участники процесса недовольны решением, меньше жалуются на дисциплину. Есть четкий перечень правил, которых судья на работе обязан придерживаться – иначе может остаться без должности.

Цель тех, кто устраивает в суде дебош или театральное, представление одна – повлиять на решение судьи. Согласно украинскому законодательству, за неуважение к суду, если до насилия не дошло, нарушителю могут присудить только штраф.

Ранее мы писали о том, что судьи по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича неоднократно говорили о том, что адвокаты обвиняемого проявляют неуважение к суду.

А 21 февраля 2018 года судья по этому делу был вынужден прекратить допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля, заявив, что к таким действиям его вынудило поведение стороны защиты.