"Сказала бы ему мозг продать!": хозяйка Шарика резко ответила "слуге народа"

По словам женщины, от ситуации у нее "одни нервы"

Фото: www.bbc.com

Любовь Колючая из села Аджамка в Кировоградской области рассказала, что думает о предложении депутата "Слуги народа" Евгения Брагара, который в эфире ток-шоу предложил женщине продать собаку, чтобы заплатить за газ.

"Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, где и что говорить. Он просто себя опозорил. Показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в "Слуге народа"", - прокомментировала 66-летняя женщина инцидент изданию ВВС.

Также пенсионерка рассказала, как все произошло. Выяснилось, что во время просмотра шоу она решила позвонить в телеэфир. Женщине было непонятно, почему она должна платить за транспортировку газа, когда жители села сами собирали деньги, чтобы провести газ в свои дома.

"Я пенсионерка, получаю две тысячи пенсии. За газ очень много платить. А сделали еще и транспортировки. У нас даже не хватает пенсии. Что нам дальше делать?" – спросила Любовь в эфире.

Во время эфира пенсионерка ответ депутата не услышала. Говорит, что побежала на кухню, где пекся хлеб. После инцидента ей начали звонить односельчане и журналисты, которые и рассказали о предложении депутата. Такая популярность женщине не очень приятна, и от ситуации у нее "одни нервы".

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Любовь рассказала, что при пенсии в размере 2 тысяч гривен она получает субсидию – около 1300 гривен. Но даже это не покрывает всех коммунальных расходов. Также она рассказала, что имеет 31 год стажа. Работала пенсионерка диспетчером на автовокзале, а потом в детском инфекционном отделении больницы в Кропивницком. В сельском доме она живет одна.

Что касается Шарика, которого ей предложили продать, то он уже довольно солидного возраста – 14 лет. Особой породы у пса нет.

"Ой, он уже ничего не видит. Все заходят и его гладят", - рассказывает Любовь.

Продавать собаку женщина не планирует. Также женщина рассказала, что Евгений Брагар таки позвонил ей и извинился за свои слова.

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

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