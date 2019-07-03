Скажи "нет" пластику: экоактивисты призывают отказаться от вредного полиэтилена

Больше всего полиэтиленового мусора попадает в водоемы

Пакет с пакетами дома держит многие из нас. Это даже повод для шуток в соцсетях. А вот в большинстве развитых стран люди от такой упаковки отказываются, потому что она вредит окружающей среде. Больше всего пакетами загрязненные водоемы, говорят экологи. Чтобы спасать природу, сегодня во Всемирный День без полиэтилена по всему миру экоактивисты проводят различные акции.

"НЕТ пластику!", – уже давно сказали сотрудники столичной екокомпании и перешли на экологически чистую посуду – из натуральных материалов. Тарелки – из отрубей, соломинки к напиткам – из тростника, вилки и ложки – из дерева.

Больше всего полиэтиленового мусора попадает в водоемы. Отказ от пакетов – это только первый шаг к сохранению окружающей среды. Следующим может быть привычка сортировать мусор.

По данным ООН, ежегодно в мире производится 13 млрд пластиковых пакетов, то есть по 300 на человека. На помойке весь этот хлам будет лежать веками, пока полностью не разложится.

Проекты по защите экологии имеет и большой украинский бизнес. Энергетическая компания ДТЭК в прошлом году инвестировала в защиту природы почти полтора миллиарда гривен. Это социальная ответственность ДТЭКа. Одна из десятков инициатив энергетиков – отказ от полиэтиленовых пакетов. В центре обслуживания клиентов сегодня сотрудники Днепровских электросетей дарили посетителям экосумки.

Сегодня, в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, энергетики раздали около трех сотен сумок.

Напомним, первого июля начался всемирный челлендж "Июль без пластика". Его цель – прожить 30 дней без пакетов и пластиковой упаковки.

Ранее "Сегодня" писали, что полиэтиленовые пакеты, в заивисмости от толщины, могут разлагаться в земле от 100 до 400 лет. Именно загрязнение окружающей среде и является главной причиной желания большой части человечества отказаться от полиэтиленовых пакетов.

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