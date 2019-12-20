Скидки "Від Морозків" в роботизированных аптеках: экономим до 25%

С 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года действуют скидки на противовирусные препараты, фиточаи, средства гигиены, контрацептивы, другие товары

За предновогодними хлопотами легко забыть о себе и упустить момент, когда простуда подберется близко. И потом придется срочно искать зазор в перерывах между делами, чтобы зайти в аптеку за противовирусными средствами и витаминами. Если дома есть аптечка, необходимые препараты находятся под рукой. Не нужно идти в аптеку, когда плохо.

Если в домашних запасах закончились противовирусные средства или вы только формируете личную аптечку, акция "Від Морозків"* от роботизированных аптек "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ" поможет сэкономить до 25% на покупках. С 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года действуют скидки на противовирусные препараты, фиточаи, средства гигиены, контрацептивы, другие товары. Чтобы узнать, сколько роботизированные аптеки предлагают сэкономить на конкретных продуктах, можете обратиться к провизору.

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Скидки до 25% действуют в течение двух месяцев. Если собираетесь в отпуск после Нового года или планируете командировку, можете в декабре приобрести препараты, которые возьмете в дорогу в 2020-м.

В роботизированных аптеках работает помощник PharmBot. Робот найдет нужный товар на полке и за 7 секунд отдаст провизору. Он поможет сделать аптечное обслуживание быстрым и комфортным для покупателя. Человек мог бы ошибиться, а с роботом это не произойдет. Он выдаст нужное количество упаковок. Пока работает помощник PharmBot, провизор сможет рассказать о размере скидок на акционные товары.

До наступления Нового года хочется завершить дела, составить планы на будущее, купить подарки родным. Если выделить время на заботу о здоровье, зайти в роботизированную аптеку "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия", то можно сэкономить, делая покупки.

С 1 декабря действуют скидки до 25%. Если не успеваете отправиться за покупками в декабре, заходите в аптеку после праздников. Акция в роботизированных аптеках продлится до 30 января 2020 года!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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