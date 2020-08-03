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Сколько будет больных COVID-19 в Украине к концу лета: ученые дали прогноз

3 августа, 13:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ожидается, что в августе ежесуточно будет от 800 до 1500 новых зараженных

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи. Но к концу августа общее количество больных может достичь 110-115 тысяч.

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Такой прогноз в своем отчете дали украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского".

Результаты прогнозного моделирования распространения болезни, полученные с использованием множества различных методов, показывают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность и ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800 – 1500 человек.

"Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч", – заявили ученые.

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Ранее мы писали, что настоящие показатели распространения инфекции в Украине могут быть на 20-25% выше официальных данных, поскольку тесты на COVID-19 могут ошибаться. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицирован.

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А тем временем ученые КПИ также определили, когда у украинцев появится иммунитет к коронавирусу. Ситуация с эпидемией в Украине остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия ученые кпи коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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