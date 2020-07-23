Сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса: Ляшко озвучил сумму

Недавно стало известно, что Китай успешно протестировал на людях вакцину от коронавируса. Если она будет создана, то для Украины она обойдется по 500 гривен за дозу и 1 000 на одного человека.

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Об этом рассказал в эфире "Украинского радио" главный санитарный врач страны Олег Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день пока еще никто не заключает договора на закупку вакцины, а только размещается т.н. заказ на случай, если она появится.

"Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первый, кто озвучил, – это компания из Китая, которая уже на третьей клинической стадии и первая среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов (500 гривен) за одну дозу. Однако, их вакцина, их разработка будет требовать двукратного введения", – сказал Ляшко.

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Он отметил, что пока не известно, когда точно вакцина появится, поскольку еще проводятся клинические исследования – нет инструкции, препарат не зарегистрирован.

"Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1 000 гривен нужна будет для того, чтобы защитить человека в Украине и не только в Украине. Я бы сказал, что нам нужно 100% вакцинировать все население Украины, что бы не было распространения коронавируса. Но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть противопоказания к вакцинации ... вероятно, будут возрастные ограничения. В первую очередь нужно вакцинировать медиков, силовиков. После этого мы переходим к людям преклонного возраста. Дальше – людей с хроническими заболеваниями", – объяснил санврач и добавил, что вакцинация будет для украинцев бесплатной, за счет государства.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам мониторить ситуацию с появлением вакцины от "ковида", чтобы Украина была одной из первых, кто ее получит.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Тем не менее ВОЗ уже знает, кто получит первые вакцины, в случае если они будут разработаны.

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