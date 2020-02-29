Сколько будет стоить лечение от коронавируса украинцам: Скалецкая сделала заявление

В Украине людей с коронавирусом из Китая в коммунальных и государственных медучреждениях будут лечить бесплатно. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сообщает Hromadske.ua.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", - рассказала министр.

Скалецкая отметила, что Украина уже более месяца готовится к возможному распространению вируса в стране.

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"Мы постоянно осуществляем мониторинг состояния готовности. Привлекаем все ресурсы, которые имеем, как на центральном, так и на местном уровнях", – рассказала она.

Что касается лечения больных, ВОЗ рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача.

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"Просьба – не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратилась, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", – отметила министр.

Ранее мы писали, что пока в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевские власти уже заказали препараты экспресс-тестов на коронавирус.

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