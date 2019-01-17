Сколько денег потратили украинцы на праздники: исследование Prizeme

Сколько денег потратили украинцы на праздники: исследование Prizeme https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f6c/0f6/5c3f6c0f6b9a0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f6c/0f6/5c3f6c0f6b9a0.jpg 2019-01-17T09:30:00+02:00 Украина

Все мы знаем, что новогодние и рождественские праздники всегда очень затратны. Именно в эти дни принято дарить подарки не только близким людям, но и коллегам и дальним родственникам. Плюс ко всему, нужно еще учитывать и затраты на праздничный стол и различные элементы декора. Эксперты компании Prizeme провели небольшое исследование, в результате которого выяснили, сколько же денег потратили украинцы на празднование Нового года и Рождества. Для этого они провели опрос среди своих клиентов.

Как выяснилось, почти каждый третий украинец потратил на подарки не менее 2000 гривен. На сам праздничный стол, который, по утверждению специалистов Prizeme, подорожал на целых 17%, многие украинцы потратили даже больше, чем на подарки. Только треть участников опроса вписалась в рамки выделенного заранее бюджета, а остальные потратили больше, чем планировали, почти в 1,5 раза. Таким образом, средняя цифра "на стол" получилась примерно 4000–5000 гривен.

Еще одной ощутимой затратой оказалась покупка праздничного наряда. Половина опрошенных ничего нового себе не покупала, но вот вторая половина потратила свыше 3000 грн. Причем, как оказалось, мужчины потратили даже больше, нежели женщины. В суме получается, что на празднование прихода 2019 года украинцы потратили около 10000 грн, а это, на минутку, средняя зарплата.

Именно поэтому так популярны стали статьи о том, где подзаработать перед Новым годом. Как оказалось, одни откладывают и готовятся к праздникам заранее, другие – одалживают у друзей. А есть и те, кто полагается на свою удачу и участвует в предновогодних акциях и розыгрышах, в которых можно выиграть круглую сумму денег: мало кто готов отказаться от праздничного стола.

Сколько бы вы не потратили, говорят в Prizeme, надеемся, это того стоило, ведь что может быть прекраснее, чем горящие глаза и яркие улыбки!

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