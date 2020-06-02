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Сколько иностранцев не впустили в Украину после Майдана: в СБУ назвали цифру

2 июня, 19:08

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Только с начала года отказы получили почти 600 иностранных граждан

В марте в Украину не впустили российскую стендап-артистку и бьюти-блогера Наташу Краснову, а за первые пять месяцев 2020 года Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну 573 иностранным гражданам.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на ответ, полученный в ведомстве на свой запрос.

"Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9 838 иностранным гражданам, из них в 2020 году – 573", – заявили в спецслужбе, добавив, что данные решения принимаются в интересах обеспечения национальной безопасности государства.

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При этом, в ведомстве напомнили о том, что решение о запрете въезда в Украину иностранцев или лиц без гражданства входит в компетенцию СБУ. Также соответствующее решение могут принимать пограничная и миграционная службы.

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Фото: Reuters/Marijan Murat

В то же время, как гражданство лиц, которые получили отказы при въезде, так и причины, по которым это произошло, в СБУ не уточнили.

Напомним, что 22 мая в Службе безопасности Украины отчитались о выдаче 41 запрета на въезд иностранцев в страну за месяц. Среди них оказался и селебрити – российский продюсер Максим Фадеев.

Также в январе въезжать в Украину запретили российскому эстрадному артисту Валерию Сюткину, который выступал в Крыму.

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СБУ въезд в Украину запрет на въезд

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