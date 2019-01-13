Сколько можно заработать на украинских традициях, иногда – даже не выходя из дома

Сегодня, 21:23

 В праздничный период украинцы легче прощаются с деньгами


Щедрый вечер – прибыльный бизнес. Колядование и щедрование – может приносить неплохие доходы. Сегодня вечером поют девушки – завтра с утра будут зесевать парни. Здесь важно и знание песен, и подача материала.

В руках – рождественская звезда, на голове – казацкая шапка. Рядом – женщины в клетчатых платках и баянист, который ловко перебирает пальцами кнопки.

От такого зрелища просто в столичном метро у людей захватывает дух.

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Одни снимают на телефон, другие подпевают, а третьи суют в карманы певцов деньги: кто гривну, кто пятерку, а кто и двадцатку.

Музыканты говорят, украинцы за представление и песни всегда благодарили деньгами или сладостями.

За несколько часов бывалые артисты сцен метрополитена могут напеть на несколько тысяч гривен. Если же нет ни голоса, ни слуха, а деньги на праздники крайне необходимы – прямая дорога в соцсети, там можно заработать, не выходя из дома.

Для киевлянина Евгения Муджири старая шутка со щедривкой в соцсетях стала реальной прибылью.

"Первый результат по поиску Google выдал мне эту щедривку, я ее скопировал, вставил и просто добавил номер карты, ничего сверх естественного я не сделал. Сначала приходили 5,10, самая большая сумма за вечер 50 гривен, но когда мне пришло на карту 5000 гривен я сначала вообще не понял, что происходит", – делится блогер.

Оказалось – один из подписчиков воспринял шутку буквально, поэтому не поскупился на традиционную украинскую песню. Позже Евгений деньги вернул.

"Поскольку в колядования есть пожелания достатка, пожелания благ,  у нас где-то включается такой момент: если мы присоединимся определенными средствами – нам вернется после этого еще больше", – объясняет Лилия Синипостил, психолог.

И добавляет, что в праздничный период украинцы легче прощаются с деньгами, поэтому заработать на украинских традициях можно тысяч гривен. 

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Старый Новый год, его традиции и приметы.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами выпечки на Старый Новый год.
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Источник:

"Сегодня"

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