Сколько можно заработать на украинских традициях, иногда – даже не выходя из дома
В праздничный период украинцы легче прощаются с деньгами
Щедрый вечер – прибыльный бизнес. Колядование и щедрование – может приносить неплохие доходы. Сегодня вечером поют девушки – завтра с утра будут зесевать парни. Здесь важно и знание песен, и подача материала.
В руках – рождественская звезда, на голове – казацкая шапка. Рядом – женщины в клетчатых платках и баянист, который ловко перебирает пальцами кнопки.
От такого зрелища просто в столичном метро у людей захватывает дух.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одни снимают на телефон, другие подпевают, а третьи суют в карманы певцов деньги: кто гривну, кто пятерку, а кто и двадцатку.
Музыканты говорят, украинцы за представление и песни всегда благодарили деньгами или сладостями.
За несколько часов бывалые артисты сцен метрополитена могут напеть на несколько тысяч гривен. Если же нет ни голоса, ни слуха, а деньги на праздники крайне необходимы – прямая дорога в соцсети, там можно заработать, не выходя из дома.
Для киевлянина Евгения Муджири старая шутка со щедривкой в соцсетях стала реальной прибылью.
"Первый результат по поиску Google выдал мне эту щедривку, я ее скопировал, вставил и просто добавил номер карты, ничего сверх естественного я не сделал. Сначала приходили 5,10, самая большая сумма за вечер 50 гривен, но когда мне пришло на карту 5000 гривен я сначала вообще не понял, что происходит", – делится блогер.
Оказалось – один из подписчиков воспринял шутку буквально, поэтому не поскупился на традиционную украинскую песню. Позже Евгений деньги вернул.
"Поскольку в колядования есть пожелания достатка, пожелания благ, у нас где-то включается такой момент: если мы присоединимся определенными средствами – нам вернется после этого еще больше", – объясняет Лилия Синипостил, психолог.
И добавляет, что в праздничный период украинцы легче прощаются с деньгами, поэтому заработать на украинских традициях можно тысяч гривен.
Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Старый Новый год, его традиции и приметы.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами выпечки на Старый Новый год.
Вы сейчас просматриваете новость "Сколько можно заработать на украинских традициях, иногда – даже не выходя из дома". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"