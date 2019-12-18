"Сколько мы будем это терпеть": украинские медсестры собрались протестовать

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Медсестра из Боярки Нина Козловская работает в медицине 25 лет и получает 3323 гривны. Она написала об этом пост в Facebook и призвала коллег выходить на протесты. На ее запись отозвались тысячи медсестер и под хештегом #будьякніна они пишут о своих условиях работы, доходах и поддержки протеста.

Первый митинг медсестры анонсировали на 19 декабря на Майдане Независимости.

"У меня 25 лет медицинского стажа и высшая категория медсестры и я получаю огромный оклад – 3323 гривны. Скажите, пожалуйста, как можно выжить на такие деньги? А мы так долгие годы выживаем. Работаем на полторы ставки, работаем по двое суток подряд, вынуждены брать в выходные дни подработки.(...) С дня на день мы ждали перемен, может что-то изменит реформа. Но время идет и ничего не меняется.(...) Сколько мы будем это терпеть. Медсестра спасает жизни и нам платят 3500? Так оценивается наш труд?" – говорит в видеообращении медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского районного совета Нина Козловская.

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По Украине средняя зарплата медсестры составляет 4573 грн. Меньше всего медицинские сестры получают в скорой – 4173 грн, больше в стоматологии – 5182 грн, отмечается в статистике Госслужбы занятости.

В частных клиниках зарплаты выше. По данным Work.ua, работодатели в среднем платят медсестрам 8000 грн. В Киеве медсестрам предлагают 10 тисяч гривен, тогда как в Херсоне – 5000.

Подробности читайте в материалесайта "Сегодня" "Как можно выжить на такие деньги?": медсестра рассказала о проблемах медреформы".

Отметим, недавно Наталья Томашевская, которая получила звание "Лучшая медсестра Киева", заявила, что получает зарплату в 4158 грн, имея стаж 20 лет. Об этом она сказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 ноября. Наталья работает в Киевской городской клинической больнице №1, где лечит детей с органическим нарушением психики и центральной нервной системы. При этом Томашевская говорит, что получала множество предложений из-за границы, но хочет работать на родине.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько на сферу здравоохранения планируется потратить из госбюджета в 2020 году. Приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную.

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