Українська
$ 26,93
30,54
  1. Последние новости Украины

Сколько новых больных и какая ситуация с COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

10 июля, 08:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине ряд областей не готовы к ослаблению карантина

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 9 июля в Украине было зафиксировано 810 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 21. За среду выздоровели 665 человек. Наибольшее количество инфицированных было выявлено во Львовской области – 119. Стало известно, что Украина получит 350 млн долларов в кредит на борьбу с коронавирусом.

В тренде
Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: в Минздраве уточнили

В Минздраве отмечают, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Море на популярном азовском курорте
Море на популярном азовском курорте "заселила" неприятная живность (фото)Запорожье
Суд вынес решение по делу Порошенко
Суд вынес решение по делу ПорошенкоПолитика
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с КрымаУкраина
"Человек с большим опытом": министр финансов рассказал, кто возглавит НацбанкУкраина
Коронавирус в Украине: за сутки более 800 заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки более 800 заболевшихУкраина
Зеленский приехал на Буковину: видео
Зеленский приехал на Буковину: видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять