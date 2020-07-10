Сколько новых больных и какая ситуация с COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине ряд областей не готовы к ослаблению карантина

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

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Напомним, по состоянию на утро 9 июля в Украине было зафиксировано 810 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 21. За среду выздоровели 665 человек. Наибольшее количество инфицированных было выявлено во Львовской области – 119. Стало известно, что Украина получит 350 млн долларов в кредит на борьбу с коронавирусом.

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В Минздраве отмечают, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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