Сколько платят на фрилансе и какие специальности наиболее востребованы

Ежегодно число фрилансеров в Украине растет. Так, по данным крупнейшего украинского фриланс-сервиса Freelancehunt в 2017 г. на площадке было зарегистрировано 220 тыс. фрилансеров, тогда как в 2016 г. эта цифра достигала всего 165 тыс. К такому виду заработка относятся по-разному, некоторые считают, что это несерьезная подработка на время, другие же уверены, что это работа будущего, без привязки к какой-либо фирме или организации.

Так или иначе, фриланс становится все более популярным, как во всем мире, так и в нашей стране. На портале Freelancehunt зарегистрировано больше всего дизайнеров – 25% от общего количества, копирайтеров и других специалистов, которые работают с текстами – 23%, а также 22% программистов.

Заработок, как правило, зависит от специализации, сложности работы и времени, которое нужно потратить на выполнение задачи. Самыми востребованными и высокооплачиваемыми остаются технически специальности, например, услуги программистов – стоимость их часовой работы варьируется от 9 до 22 долларов. Системные администраторы в среднем могут заработать 17 долл. в час, также перспективной остается разработка мобильных предложений, от 15 до 19 долл. в час.

Дизайнеры зарабатывают чуть меньше, хотя все зависит от сложности работы и навыков. Так, за обработку фото предлагают по 6 долл. в час, а вот за разработку шрифтов, создание собственного интерфейса уже от 11 до 13 долларов. Также сейчас набирают популярности СММ-вакансии, за тизерную рекламу, генерацию и продажу лидов предлагают в среднем по 17 долларов в час

HR-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что у них на портале фриланс выглядит как удаленная занятость, но поясняет, что это немного разные вещи. Правда, тенденции по вакансиям здесь одни и те же – популярностью пользуются программисты, дизайнеры, операторы в колл-центрах и т.д.

"С нашей колокольни это выглядит так – более 1000 вакансий за 30 дней по запросу "удаленная работа". Конечно, больше работ дигитальных – программирование, тестирование, дизайн, верстка и т.д. Много работ для операторов контакт-центров, телефонных продаж, диспетчеров, аналитиков, маркетологов, пиарщиков, копирайтеров, а также эйчаров и фотографов", – говорит Татьяна Пашкина.

Эксперт поясняет, что на таких работах возможна разная степень удаленности – как официальное зачисление в штат и последующая работа из дому, так и работа чисто на выполнение задания.

"Возможна разная степень удаленности – от официально зачисленного в штат сотрудника, который просто работает из дому (или как получится), до абсолютно свободного человека, который, как волк: добычу принес – мяса поел", – говорит Пашкина.

Более подробно о подводных камнях фриланс-занятости, читайте в материале сайта "Сегодня": Работа на фрилансе: что нужно знать и кого за это могут оштрафовать