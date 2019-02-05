Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру
Слободян рассказал, что граждане России часто даже не могут объяснить цель своего визита на украинскую территорию
В Украину с начала 2019 года не пустили более 900 граждан Российской Федерации в связи с усиленным контролем на границе. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Усиленный режим контроля на границе продолжается. С начала года мы более 900 граждан не пропустили на территорию Украины", – отметил он.
Слободян объяснил, что в основном не пускали россиян из-за неподтверждения ими цели поездки, либо нарушили условия пребывания в Украине (превысили срок нахождения на украинской территории), или же незаконно посещали оккупированный Крым.
Ранее сообщалось, что после прекращения военного положения в Украину не пустили более 800 россиян. За время действия особого правового режима украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России, а после его завершения – нескольким сотням.
Также недавно Слободян рассказывал, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.
Напомним, 1 января 2018 года начал работу биометрический контроль для фиксации биометрических данных граждан 71 страны. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.
Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пограничники хотят купить у Франции 22 корабля и строят башни на Азове
Глава Пограничной службы рассказал, как Украина будет усиливает охрану границы на азовском направлении
В аэропорту "Борисполь" иностранец напал на пограничника
Мужчина не хотел покидать территорию Украины и лететь обратным рейсом