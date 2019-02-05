Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру

Сегодня, 13:24

Слободян рассказал, что граждане России часто даже не могут объяснить цель своего визита на украинскую территорию

Фото: ГПСУ
Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/971/eb2/5c5971eb28d4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/971/eb2/5c5971eb28d4b.jpg Украина Слободян рассказал, что граждане России часто даже не могут объяснить цель своего визита на украинскую территорию

В Украину с начала 2019 года не пустили более 900 граждан Российской Федерации в связи с усиленным контролем на границе. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Усиленный режим контроля на границе продолжается. С начала года мы более 900 граждан не пропустили на территорию Украины", – отметил он.

Слободян объяснил, что в основном не пускали россиян из-за неподтверждения ими цели поездки, либо нарушили условия пребывания в Украине (превысили срок нахождения на украинской территории), или же незаконно посещали оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что после прекращения военного положения в Украину не пустили более 800 россиян. За время действия особого правового режима украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России, а после его завершения – нескольким сотням.

Также недавно Слободян рассказывал, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.

Напомним, 1 января 2018 года начал работу биометрический контроль для фиксации биометрических данных граждан 71 страны. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, пограничники, россияне, граница, слободян

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пограничники хотят купить у Франции 22 корабля и строят башни на Азове

Вчера, 13:08

Глава Пограничной службы рассказал, как Украина будет усиливает охрану границы на азовском направлении

Двое иностранцев пытались дать взятки украинским пограничникам

3 февраля, 12:15

От неправомерных предложений стражи границы отказались

В аэропорту "Борисполь" иностранец напал на пограничника

25 января, 11:19

Мужчина не хотел покидать территорию Украины и лететь обратным рейсом

Украинские пограничники не впустили в Украину восьмерых моряков РФ

24 января, 13:55

Восьмерым морякам запретили въезжать на территорию Украины сроком на 3 года

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии