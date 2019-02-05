Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру

Слободян рассказал, что граждане России часто даже не могут объяснить цель своего визита на украинскую территорию

Фото: ГПСУ

Сколько россиян не пустили в Украину с начала года: в ГПСУ назвали цифру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/971/eb2/5c5971eb28d4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/971/eb2/5c5971eb28d4b.jpg 2019-02-05T13:24:00+02:00 Украина Слободян рассказал, что граждане России часто даже не могут объяснить цель своего визита на украинскую территорию

В Украину с начала 2019 года не пустили более 900 граждан Российской Федерации в связи с усиленным контролем на границе. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Усиленный режим контроля на границе продолжается. С начала года мы более 900 граждан не пропустили на территорию Украины", – отметил он.

Слободян объяснил, что в основном не пускали россиян из-за неподтверждения ими цели поездки, либо нарушили условия пребывания в Украине (превысили срок нахождения на украинской территории), или же незаконно посещали оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что после прекращения военного положения в Украину не пустили более 800 россиян. За время действия особого правового режима украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России, а после его завершения – нескольким сотням.

Также недавно Слободян рассказывал, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.

Напомним, 1 января 2018 года начал работу биометрический контроль для фиксации биометрических данных граждан 71 страны. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

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