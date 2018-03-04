Сколько российских танков на Донбассе: в Минобороны озвучили тревожную цифру

Сегодня, 08:39

Полторак рассказал, чем украинские военные собираются противостоять танковой угрозе

Российские танки на Донбассе. Фото: AFP
Российские танки на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе Россия разместила более 700 танков, что создают существенную угрозу для украинских военных. Однако Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак в интервью для представителей СМИ.

По его словам, украинский оборонпром сделал упор на изготовление противотанковых ракетныъ комплексов, в частности ПТРК "Стугна", "Корсар". Он отметил, что это адекватный ответ на российскую угрозу.

"Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, так как на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков", – сказал министр.

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Министр подчеркнул, что все украинские военные разработки связаны со стратегическими угрозами со стороны России на Донбассе.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец рассказывал, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.
Россия, Донбасс, танки, ВСУ, Стугна, Корсар

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"Сегодня"

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