Сколько российских танков на Донбассе: в Минобороны озвучили тревожную цифру
Полторак рассказал, чем украинские военные собираются противостоять танковой угрозе
На Донбассе Россия разместила более 700 танков, что создают существенную угрозу для украинских военных. Однако Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак в интервью для представителей СМИ.
По его словам, украинский оборонпром сделал упор на изготовление противотанковых ракетныъ комплексов, в частности ПТРК "Стугна", "Корсар". Он отметил, что это адекватный ответ на российскую угрозу.
"Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, так как на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков", – сказал министр.
Министр подчеркнул, что все украинские военные разработки связаны со стратегическими угрозами со стороны России на Донбассе.
Ранее Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.
Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец рассказывал, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.
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