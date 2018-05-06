Во сколько обходится один украинский солдат: эксперты подсчитали

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что на содержание одного солдата в 2018 году предусмотрено $12 тыс. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на $4 тыс. "Сегодня" выяснила структуру этих расходов.

Цена солдата

По сравнению с 2017 годом, боец ВСУ "подорожал" на $4000. Это, впрочем, совершенно неудивительно, ведь и расходы на армию увеличились. В Госбюджете на 2017 год на нужды Минобороны было предусмотрено 68,8 млрд грн, а в 2018-м — уже 86,5 млрд. Из каких же статей расходов состоит обеспечение солдата?

Как пояснил полковник запаса Юрий Повх, сюда входят расходы на коммунальные услуги, питание и обучение. В стоимость обучения входит, к примеру, эксплуатация материально-технической базы полигонов, а также цена боеприпасов, которые солдаты выстреливают во время учений.

"Причем солдат солдату рознь. Есть пехота, которая стреляет из автоматов, боеприпасами калибра 5,45 мм, есть танкисты, которые жгут солярку и стреляют штатным танковым боеприпасом, а есть, например, зенитчики, которые могут выпустить в воздух ракету стоимостью в хороший автомобиль", — пояснил Юрий Повх.

Отдельной статьей расходов является денежное содержание. Как отметил Степан Полторак, минимальная зарплата украинского военнослужащего составляет 7,5—7,8 тыс. грн. Однако в течение года было значительно поднято дополнительное денежное обеспечение в зоне боевых действий. Если ранее солдатам доплачивали 2,4 тыс. грн, то теперь — 10 тыс. грн.

Также, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, в смету следует включить строительство казарм, медицинское и социальное обеспечение, различные транспортные расходы.

"И здесь с подсчетами возникают трудности — фактически все цифры засекречены. Отдельные показатели военного бюджета официально называются, но подробной раскладки по конкретным статьям расходов нет. Мало того, расходы на армию разнесены и по другим статьям государственного бюджета, напрямую не относящимся к Министерству обороны. Это, например, расходы по Министерству социальной политики, Министерству финансов", — отметил Михаил Жирохов.

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Четыре года спустя

Если конкретные цифры недоступны, то давайте посмотрим, какие изменения произошли в том, что можно "увидеть и пощупать" — в экипировке украинских солдат.

В июле 2014 года "Сегодня" решила подсчитать, сколько стоит одеть и обуть бойца ВСУ. Тогда стоимость защитного шлема укладывалась в 2500 грн, бронежилет стоил от 4140 до 5139 грн, одежда — более 1000 грн, а пара армейской обуви обходилась бюджету в 280 грн.

Сейчас многое изменилось — улучшилось и подорожало. К примеру, военным закупают более современную, удобную и технологичную обувь. Однако за качество приходится платить. По данным сайта публичных закупок Prozorro, в январе 2018 года был заключен контракт на поставку берцев стоимостью 1230 грн за пару (все цены указываются без НДС).

В экипировку украинских бойцов также были включены новые элементы. Например, тактические наколенники и налокотники. По данным Prozorro, в 2018 году планируется закупить партию наколенников по 305,6 грн за штуку и налокотников — по 298 грн за штуку. Важным добавлением, по сравнению с 2014 годом, стали баллистические очки. Их в 2018 году закупят по 1770 грн за штуку.

Летний полевой костюм в 2018 году обойдется в 732 грн, пара летних трекинговых носков (еще один новый элемент одежды) — в 31,6 грн, а нижнее демисезонное белье — в 112,4 грн.

Сюда же следует включить ремень-разгрузку, которые, по данным Prozorro, в 2018 году закупят за 577,5 грн, а также рюкзак стоимостью 1305,8 грн.

Защитный шлем "Каска-1М", по сравнению с 2014 годом, подорожал не очень сильно — его будут закупать по 2545 грн за штуку. А вот бронежилет "Корсар-М3с 1-4", обеспечивающий защиту шеи, спины, плеч, торса и паха, стоит уже 6650 грн. Причем в данном случае речь о контракте, заключенном еще в 2016 году.

Как отметил Юрий Повх, шлем должен прежде всего защищать от осколков. Что касается "броника", то в украинской армии используется как минимум 4-й класс защиты, то есть от пистолетных и автоматных пуль калибра 5,45 мм. "У американцев, например, класс защиты чуть пониже. Но они облегчили нагрузку бойца, потому что могут эвакуировать раненого солдата с поля боя в течение 15 минут. У нас же действует так называемый "золотой час", то есть от 45 до 60 минут", — пояснил Юрий Повх.

Итак, в 2018 году экипировка одного бойца может обойтись бюджету от 15,5 тыс. грн. Разумеется, эти данные являются ориентировочными. Ведь приводился вариант с летней формой одежды. Кроме того, не учтена стоимость многих "гаджетов", которые активно используются на фронте.

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А как за границей

Расходы на украинского бойца гораздо ниже, чем в США или даже в России. Как отметил Степан Полторак, содержание солдата в США обходится в $510 тыс. в год, в Великобритании — 250 тыс. фунтов стерлингов, в Германии — $220 тыс., в Польше — $100 тыс., в России — $83 тыс. и в Литве — $ 80 тыс.

Огромная разница между США и Украиной объясняется не только несопоставимыми финансовыми возможностями стран, но и тем, что в США вообще все намного дороже.

"Я как-то подсчитывал: один американский шлем в партии из 90 тысяч единиц стоил $350. По своим защитным свойствам он практически такой же, как и наш, правда, возможности для "обвеса" у него, конечно, побогаче. Украинские бронежилеты в несколько раз дешевле американских", — отметил Юрий Повх.

В интернете можно найти американский кевларовый "броник" IOTV Gen III за 19,7 тыс. грн. Указывается, что это самая последняя разработка для войны в Афганистане. Как и украинский "Корсар", этот американский бронежилет, помимо торса и спины, защищает спину, поясницу, плечи и пах.

В интернете можно прицениться и к российским бронежилетам 6Б43 и 6Б45. Первый стоит около 17 тыс. рублей (более 7 тыс. грн), второй — порядка 15 тыс. руб. (около 6,2 тыс. грн). По утверждению производителей, класс защиты российских бронежилетов выше, чем украинских. В частности, 6Б43 способен удержать пулю Б-32 калибра 7,62 мм, выпущенную из снайперской винтовки СВД.