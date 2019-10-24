Сколько стоит зависть одноклассников: украинцы арендуют роскошь на один вечер

Арендовать дизайнерские костюмы, обувь и автомобили S-класса можно за несколько сотен долларов

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Элитная машина, дорогая рубашка, костюм ручной работы – все это берется в аренду, чтобы выглядеть успешным на встрече одноклассников. Одолженное богатство практикует киевлянин Артем Трофимов.

"Я не скрываю, что эти вещи оплаченные, я не говорю, что это все мое. В этих всех вещах я увереннее, мне комфортнее", – объясняет Артем, арендуя роскошные вещи для встречи с одноклассниками.

Начинает с примерки костюма. Помогает ему владелица элитной лавки Ксения. Она оденет в самое модное.

"Больше всего сейчас пользуется спросом цвет бургунди, глубокий коричневый, бежевый, синий. Самое важное – это правильный подбор материала", – отмечает Ксения, подбирая для клиента классический костюм, рубашку и эксклюзивную обувь: "Обувь ручной работы. Это кожа ската. Такой образ будет стоить где-то полторы тысячи долларов".

Следующий образ – терракотовый костюм. Выгулять такой можно за тысячу долларов. Впрочем, больше Артема заинтересовал первый вариант – за полторы тысячи "зеленых".

На очереди автомобиль. Машину можно арендовать даже на несколько часов. Берут для свадеб, фотосессий или путешествий. Неординарные запросы тоже случаются.

"Нас не удивляет, когда приходят люди взять автомобиль на встречу одноклассников. Были случаи, что брали черный брутальный тот же Гелик – поехать на какую то разборку", – рассказывает Артур Подлужный, директор автосалона.

Обзор начинаем с представительского "броневика":

"S-класс, автомобиль-легенда: надежность, комфорт, стиль. Чаще всего этот автомобиль берут с водителем, плюс частная охрана".

Взять такой на два дня – полторы тысячи долларов. Пересаживаемся в спорткар:

"Автомобиль эгоиста. Автомобиль, который особенно привлекает к себе внимание".

Выложить "за внимание" придется восемьсот долларов.

Артем выбрал спорткар. Новости "Сегодня" подсчитали: наряды и автомобиль мужчине встали в две тысячи триста долларов – это около шестидесяти тысяч гривен. На свою прихоть денег не жалеет. Потому что и благосостояние позволяет, и мужское самолюбие потешить – дорогого стоит.

При этом арендовать в Украине можно не только дорогие костюмы и спорткары. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украину заходит американский сервис проката электросамокатов. Популярный в Европе и США американский стартап – сервис по прокату электросамокатов Lime – заработает в нашей стране в 2020 году.

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