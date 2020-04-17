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Сколько украинцев добросовестно придерживаются правил карантина – результаты исследования

17 апреля, 19:47

Анастасия Мазурок

Треть украинцев выходит из дома, только чтобы купить лекарства в аптеке

99% украинцев добросовестно придерживаются карантинных мер предосторожности. В частности, часто моют руки, надевают маски, снижают число своих социальных контактов, без надобности не выходят из дома и не пользуются общественным транспортом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

При этом большинство (94%) украинцев утверждает, что ограничили свои выходы из дома в связи с карантином. Выше доля тех, кто так утверждает, среди женщин, чем среди мужчин, а также среди жителей Киева. При этом, почти половина опрошенных все равно выходит из дома каждый день.

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Основной причиной выхода из дома является поход в магазин за продуктами (82%). Кроме того, более трети опрошенных выходят из дома, так как ходят на работу. Около трети опрошенных покидают место проживания только для похода в аптеку. Среди мужчин выше доля тех, кто ходит на работу, чем среди женщин (46% и 30% соответственно).

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".

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украинцы карантин исследование самоизоляция Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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