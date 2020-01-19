Сколько украинцы тратят на покупки в сети: названы цифры

С начала года средний чек вырос более чем в три раза

/ Фото: Pixabay

Реклама

Покупки в интернете давно вытесняют офлайн-шопинг. Согласно последним исследованиям, украинцы активно пользуются интернетом, чтобы подобрать себе одежду и аксессуары, купить технику и новые гаджеты да и просто сравнить цены на различные товары.

Причем с каждым годом на покупки в Сети украинцы тратят все больше. Аналитики OLX отмечают: на их платформе средний чек в 2019 году составил 3350 грн.

"При этом в четвертом квартале произошел большой скачок по сравнению с предыдущим – средний чек вырос в 3,5 раза (с 1784 грн в третьем квартале до 6236 грн в четвертом квартале). Меньше всего украинцы тратили на покупки в третьем и втором кварталах", — поясняют в компании.

На маркетплейсах Prom.ua и Bigl.ua один заказ в среднем обходится около 800 грн. Подарки себе или близким на площадке авторских товаров Crafta.ua в среднем покупают за 530 грн. А на покупку товаров друг у друга через гиперпространство объявлений IZI.ua тратят по 250 грн. К слову, авторские товары чаще всего выбирают в подарок.

"Украинцы все чаще выбирают на подарки авторские товары от украинских мастеров и брендов. Больше всего заказывают кошельки, ключницы, шарфики, сумки и разные украшения. В тренде и товары для дома ручной работы: текстиль, посуда, мини-комоды для косметики. Самые пиковые месяцы — это декабрь и февраль, потому что все готовятся к Новому году и Дню святого Валентина", — рассказывает Ольга Костюк, руководитель Crafta.ua.

Помимо этого, онлайн все чаще покупают б/у товары, что становится своеобразным трендом.

"Украинцы стремятся к разумному потреблению и экономии. Поэтому покупать и продавать свои товары через онлайн-площадки становится трендом. Активнее всего заказывают б/у одежду и аксессуары, мобильные телефоны и компьютерные комплектующие", — рассказывает Андрей Здор, руководитель гиперпространства объявлений IZI.ua.

О том, какие товары украинцы чаще всего покупают в Сети, читайте в нашем материале "От ботинок до косметики: покупки через интернет все популярнее в Украине".

Ранее новости "Сегодня" писали, чем опасна одежда из масс-маркета: специалисты рассказали нам, как уберечь себя от болезней после покупки вещей.

Также важно помнить, что онлайн-покупки – это не только удобно и быстро, но еще и опасно: в Сети промышляет очень много мошенников, которые могут либо не прислать оплаченный товар, либо прислать что-то, даже отдаленно не похожее на вещь, которую вы выбрали. Как избежать кота в мешке при покупке товаров онлайн, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама