Сколько украинских подростков недовольны жизнью: названы цифры

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В Украине презентовали исследование PISА, в котором страна приняла участие впервые. В частности, стало известно, довольны ли жизнью 15-летние украинские подростки?

По данным исследования, в среднем – довольны. Ведь средний уровень составляет 8 баллов по шкале от 0 до 10. При этом, доля учеников, которые очень довольны жизнью, составляет 82%. Не в полной мере довольны – 11%, а совсем не довольны жизнью – 7%.

Кроме того, большинство украинских учеников позитивно относятся к обучению. Например, 79% подростков считают, что учиться усердно – важно, 83% ответили, что усердная учеба поможет поступить в престижный вуз, а 78% считают, что учеба поможет получить хорошую работу.

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Интересно, что в странах ОЭСР 44% учеников надеются получить какую-то из университетских степеней. В Украине 64% подростков сообщили, что хотят поступать в университет. При этом в Украине мальчики чаще, чем девочки настроены получать высшее образование – разница составляет 14%. Такого разрыва нет в других странах.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский встретился с детьми и обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. Сам он считает, что обучение должно быть более быстрым.

Видео: president.gov.ua

Напомним, с 1 сентября в Украине запущена программа реформ "Новая украинская школа". Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

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