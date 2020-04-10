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Сколько в Украине мест в больницах и аппаратов ИВЛ: статистика по каждой области

10 апреля, 12:37

Тина Наринецкая

Медицинским персоналом в стране лучше всего обеспечены Николаевская и Черкасская области

В украинских больницах на данный момент для спасения пациентов с коронавирусной инфекцией есть 193 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких. Эти данные опубликованы на информационном дашборде, который предоставляет достоверную информацию о борьбе с COVID-19 в Украине.

Кроме того, исходя из информации, которые предоставили 40 больниц, в стране для лечения зараженных доступны 5662 кроватей. Из них 798 в инфекционных отделениях, а 216 – в реанимационных.

Также стали известные данные об обеспеченности больниц оборудованием, средствами индивидуальной защиты и медицинским персоналом по всем регионам Украины. Итак, на данный момент по этим категориям лучше всего ситуация в:

Обеспеченность оборудованием: Ровенская область (100%), Хмельницкая область (100%), Ивано-Франковская область (84%).

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты: Хмельницкая область (82%), Ивано-Франковская область (74%), Черскасская область (70%).

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Обеспеченность медицинским персоналом: Николаевская область (100%), Черкасская область (100%), Ровенская область (90%).

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А тем временем в Минздраве украинцев призвали сообщать о случаях отказа в тестировании на коронавирус и в случае задержки выдачи результатов таких тестов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут заразиться до 2% населения.

Как лечатся и живут инфицированные коронавирусом – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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