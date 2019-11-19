Скончался командир 128-й бригады после подрыва на мине

Полковник получил тяжелые ранения, а после ампутаций двух конечностей был в тяжелом состоянии

Фото: ООС

В харьковском госпитале скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев после тяжелого ранения на передовой. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Военные отметили, что умер полковник сегодня рано утром.

"Сегодня, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Руководство Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 ноября украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной – 18 ноября боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ. В штабе рассказали о ситуации на Донбассе.

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