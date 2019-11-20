Скоро холода: где в городах Украины готовы помочь бездомным

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Десятки тысяч украинских бездомных с опаской ожидают ухудшения погоды и прихода холодов . А тем временем чиновники уверяют, что температурный режим не требует открытия пунктов обогрева.

Куда деваться в мороз бездомным – разбирался сайт "Сегодня".

Круглогодично в Харькове работает Центр реинтеграции бездомных (ул. Мира, 102), который открыли осень 2018 года после капитального ремонта. Там есть комнаты для ночлега, отделение реинтеграции бездомных лиц и социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы. В этом центре бездомные также могут получить услуги медицинского и социального характера. Одновременно в центре могут получать социальные услуги всего 165 человек, поэтому достаточно сложно поверить в то, что один такой центр может решить проблемы всех бездомных города-миллионника.

В Одесском городском совете нам рассказали, что, исходя из опыта прошлых лет, с целью организации мероприятий по предупреждению случаев переохлаждения людей, в первую очередь малозащищенных слоев населения, в период низких температур (-10 градусов и ниже в течение трех дней) в Одессе разворачивают пункты обогрева.

"До прошлого года пункты традиционно размещались по адресам: Приморский район — Куликово поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала); Суворовский район ­— ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Генерала Бочарова. В прошлом году работу пункта обогрева на Куликовом поле обеспечивали общественные организации при участии департамента городского хозяйства", — отметили в горсовете.

Помимо этого, при горсовете функционирует КУ "Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства" (ул. Циолковского, 1 (для мужчин); Балтская дорога, 2 (для женщин). Одновременно эти центры могут обслуживать до 100 человек, а работают они по принципу, описанному выше — ночлег, душ, возможность восстановить документы и реинтеграция в общество.

Львовский Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц находится по адресу ул. Кирилловская 3а. Сейчас местных жителей в связи со скорым наступлением холодов просят приносить туда теплую одежду.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зима близко: как в Украине спасают бездомных".

Также напомним, что некоторые столичные дома остались без отопления:

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