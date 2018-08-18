Скоро в школу: как подготовить малыша к учебным будням

Только выдохнули и школьники и родители после долгого учебного года, только привыкли ученики высыпаться и придаваться летнему ничегонеделанью, как пришло время вспомнить о школе. Через месяц начнутся ранние подъемы, сборы в учебные заведения, уроки, оценки, режим дня, под который будут подстроены все домочадцы. И, чтобы сентябрь не превратился в месяц стрессов, истерик и, как следствие, болезней, которые скажутся на успеваемости, лучше ребенка подготовить заранее.

Август, по словам экспертов, — оптимальное время для адаптации старших школьников. Средняя школа также справится с вхождением в школьный режим за этот период, а вот первоклашки привыкают дольше — от 1,5 до 3 месяцев. Поэтому, хотя бы что-то успеть наверстать для "новобранцев", у которых начнется совершенно иная жизнь, и подростков, вступивших в "сложный возраст", очень важно. Как это сделать грамотно, на что обратить внимание, чтобы максимально облегчить адаптационный период школьникам, нам рассказали директор столичной гимназии №179 Ирина Чернилевская и психолог, гештальт-терапевт Елена Ялпута.

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Первые будни младших

Для самых маленьких школьников начинается принципиально новый период в жизни. И он должен быть, прежде всего, интересным. Весь август играйте с будущим первоклашкой в развивающие игры, считайте палочки, собирайте пазлы, вспоминайте буквы.

"Основными стрессовыми изменениями для малыша будут переход от игровой деятельности к обучающей, — говорит Елена. — В это время важно развитие эмоционально-волевой сферы. Постарайтесь выработать в малыше минимальную усидчивость: пусть он рисует или собирает пазл по 35—40 минут, не отрываясь и не отвлекаясь. Для ребенка важно выработать привычку упорядочивания своего времени, самостоятельно и ответственно управлять своим днем".

Эксперты советуют уделить особое внимание самостоятельности, ведь в школе не будет нянь и мам.

"В августе родителям будущих первоклашек нужно оценить и подтянуть умение ребенка завязывать шнурки, переодеваться, собирать свои вещи", — рекомендует Ирина.

Для таких малышей важна похвала, на которую нельзя скупиться.

Если говорить о базовых умениях, например, чтение, то, по словам Ирины Чернилевской, новая программа более мягкая и натаскивать ребенка читать, если это ему тяжело — не стоит:

"Лучше покажите на собственном примере, как увлекательно чтение".

Постарайтесь максимально социализировать малыша, особенно того, кто был на домашнем воспитании вне садика. Чаще встречайтесь с друзьями-детьми, пусть малыш привыкает находиться в социуме и адаптироваться среди незнакомых людей.

"Страдания": начинаем с режима дня и питания

Режим дня — одна из ключевых причин "страданий". Расслабившиеся дети привыкают вставать в 11—12 часов дня и во столько же ложиться. Но с 3 сентября (1-е в этом году приходится на субботу) вставать придется в 7, а кому — и того раньше. По словам Ирины, "готовить ребенка к режиму лучше за 3—4 недели до начала учебы, ведь привычка формируется за 3 недели". Начинайте "подтягивать" школьника с 15 минут: сдвигайте время отхода ко сну сначала на 15 минут, через неделю — на 30, затем на час. Ориентируйтесь, чтобы у ребенка было 9—10 часов на сон, особенно это важно для детей младшего школьного возраста.

Но режим — это не только сон и подъем, но и время на сборы. Если дома кто-то ребенка подгоняет, то в школе "подгонятеля" не будет. Понаблюдайте за школьником: сколько времени ему нужно на "полную готовность" к выходу из дома, на переключение с одного занятия на другое. Делать это можно в игровой форме с младшими школьниками и уже с определенной мотивацией — у старших.

Корректируя режим дня, обратите внимание на питание: в сентябре все школьники, даже самые подготовленные, испытывают стресс, который "съедает" цинк, необходимый для мозговой деятельности. Введите в рацион школьника продукты, богатые этим веществом: яблоки, цитрусовые, говядину, желток, овес, финики, говяжью и свиную печень. Пойдет на пользу и рыба — фосфор необходим для хорошей памяти и улучшения мозговой деятельности. Молочные продукты укрепят кости накануне активных занятий физкультурой. По словам Ирины, "важно обратить внимание на активную часть подготовки: подвижные игры на свежем воздухе, прогулки или катание на велосипедах. Ведь школьная программа включает достаточно много занятий по физкультуре".

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"Включаем" мозги: пазлы и записки

За лето ученики мало того что забывают пройденный материал, они отвыкают сосредоточиваться.

"Начните с собирания пазлов, логических игр, головоломок, — советует Елена. Для школьника возвращение в учебный процесс должно начинаться не с обязанностей, а с познания, открытий и маленьких побед".

Но вспомнить прошедший материал лучше не только по математике или физике, но и по гуманитарным наукам. При этом желательно ограничить занятие определенным предметом временем школьного урока — 40—45 минут. Больше трех-четырех домашних "уроков" ваш ученик вряд ли выдержит, но это начнет настраивать его сознание на правильные занятия. В это же время стоит ограничить игры с гаджетами, которым школьники предаются в летнее каникулярное время.

Чем более подготовлен будет ученик к школе вначале, тем больше у него будет успехов, а значит — дальнейшей мотивации учиться. Легкий старт — почти 100%-я гарантия легкого учебного года. Тем более что за время каникул по знаниям школьники возвращаются ко второй-третьей четверти прошедшего года обучения. Именно поэтому учебный сентябрь тратится на повторение.

Обратите внимание на то, как ученик держит ручку: скорость письма и почерк страдают за летние каникулы больше всего. Записки домашним, письма от руки "по старинке" или несколько банальных диктантов восстановят прежние навыки письма. Хорошо начать дополнительные занятия во второй половине августа, например — музыка, языки или секции. Если же планируете отдавать школьника на секции или дополнительные занятия с нового учебного года — потерпите до октября: за месяц школьник адаптируется и войдет в учебный процесс. Кстати, многие курсы, как подготовительные, так и специализированные, начинают работать с октября именно по этой причине.

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Адаптация без нервов: психология и комфорт

"Снова в школу" — стресс, к которому нужно подготовить ребенка морально. Малыши могут пострадать и физически — заболеть, а на подростках стресс сказывается в эмоциональном и психологическом плане.

"Адаптировать школьника нужно, чтобы он тратил энергию на получение информации и обучение, — говорит Елена, — был открыт к получению новых знаний, а не справлялся с дискомфортом и стрессом".

Не "угрожайте" школой, вспомните веселые ситуации. Начало учебы можно сделать праздником, отметить всей семьей, например, походом в кино. Поможет и "школьный шопинг" — ученик сам может подобрать себе канцелярию, новую одежду и обложки для книг.

"Обязательно вместе с ребенком выберите рюкзак, — советует Ирина. — Учитывайте вес рюкзака, который должен быть не больше 10—15% веса ребенка, его удобство, эргономичность".

Кроме того, эксперты советуют сходить с учеником в школу до начала учебы, пройтись по коридорам и, если получится, встретиться с одноклассниками. Особенно это важно для детей-интровертов.