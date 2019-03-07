Скучает по родным и Украине: адвокат рассказала о настроении пленного моряка в СИЗО
Виктор Беспальченко в заключении учит английский и занимается спортом
Моряк с рейдового буксира "Яны Капу" Виктор Беспальченко, который более 100 дней пребывает в российском плену, тоскует по родным, по своему городу и по Украине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает член Московской городской коллегии адвокатов "Форт" Оксана Опаренко, которая сегодня, 7 марта, посетила подзащитного в СИЗО "Лефортово".
"Виктор находится в хорошем настроении, на днях получил продукты от волонтеров, чему очень благодарен. Продолжает заниматься спортом, изучать английский язык. Рассказывал о своей стране, вспоминал, как ездил в Киев, чтобы посмотреть город, прогулки по Одессе... Конечно, скучает не только по родным, но и по местам в своей стране, которые очень ему дороги!" – рассказала защитница пленного моряка.
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что Денис Гриценко, пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО – там мало книг и не передают письма . Однако военнопленный моряк старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме.
Также сообщалось, что "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.
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