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Скупщики органов пытались вывезти четверых детей в Москву

21 февраля, 08:10

Игорь Серов

Один из подростков оказался ребенком бывшего полицейского

Мужчина выиграл сто тысяч долларов и чуть не выбросил билет в мусор Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Мужчина выиграл сто тысяч долларов и чуть не выбросил билет в мусор Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Скупщики человеческих органов пытались вывезти в Россию четырех подростков, чтобы вырезать у них на продажу часть печени. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко.

"В прошлом году в Киево-Святошинский суд мы направили такое дело. Его суть: нам поступила информация, что четверых несовершеннолетних из Киевской области дельцы пытались отправить в Москву для удаления части печени. Мы взяли эти сведения в разработку, они подтвердились, затем вышли на четверых фигурантов. Подростками двигало желание быстро разбогатеть. Один из них, кстати, был сыном бывшего полицейского", – сообщил Артем Крищенко.

В полиции уточнили, что преступление было пресечено и детей не дали вывезти из Украины.

"Мы установили, что вербовщики, обещая подросткам по несколько тысяч долларов, отвезли их в частную клинику здесь, в Украине, там у них взяли анализы. После этого покупатель печени оплатил проезд, но мы вовремя пресекли это преступление. Добавлю, что в ближайшее время ожидаются громкие задержания. Сейчас в разработке информация о продаже детей и многом другом", – добавил Артем Крищенко.

Напомним, прошлым летом в Херсоне суд приговорил к 8 годам тюрьмы женщину, которая пыталась продать за 210 тыс. грн своего трехмесячного ребенка. На вырученные деньги планировала купить себе новый дом. Правоохранители узнали о сделке и один из них выступил в роли покупателя. Горе-мать была задержана.

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Источник: Сегодня

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