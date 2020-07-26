На суше и на море: кто поможет Украине отбить агрессию России

После аннексии и дальнейшей оккупации Россией Крыма флот остается самым слабым и уязвимым в украинской системе обороны. Недавно США одобрили продажу Украине 16 американских патрульных катеров Mark VI на $600 млн, которые должны усилить наши ВМС в Азовском море. Но для формирования полноценного "москитного флота", о котором говорят уже не первый год, американских катеров нам не хватит. Нужны ракетные катера и системы противоракетной обороны (ПВО) на юге. К тому же, по словам экспертов, есть проблемы с авиацией, системами противоракетной и противовоздушной обороны в целом. Разговоры о закупке американских систем ПВО Patriot и истребителей F-16 ведутся не первый год. Но потянем ли мы столь дорогостоящее вооружение? Сайт "Сегодня" выяснил, где можно закупить современное вооружение, сколько это стоит и не лучше ли вкладывать деньги в отечественные разработки.

Флот – задача №1

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На сегодняшний день Россия фактически контролирует Азовское и Черное моря. По словам экспертов, соотношение сил Украины и России на море – 1:15. Причем Москва контролирует ситуацию как над водой, так и под водой. У России семь подводных лодок, у Украины – ноль. В ситуации неравных сил уже не первый месяц эксперты предупреждают об угрозе очередной агрессии России на море. Поэтому Украине стоит всерьез готовиться к обороне и развивать свои ВМС.

Здесь мы давно сотрудничаем с Соединенными Штатами. В прошлом году в рамках материально-технической помощи Вашингтон уже передал нам два патрульных катера класса "Айленд", на очереди еще три. Недавно США одобрили продажу Украине 16 американских патрульных катеров Mark VI на $600 млн, шесть из которых мы получим бесплатно по программе военной помощи США Украине. В среду, 22 июля, Кабмин и французская OCEA подписали контракт на совместное производство маневренных патрульных катеров на базе Николаевского судостроительного завода.

Но хватит ли всего этого для формирования полноценного "москитного флота"? Эксперты до сих пор спорят, что считать настоящими "москитами". Некоторые говорят, что передача Украине американских "Айлендов" – это фактически первый шаг к созданию "москитного флота". Другие убеждают, что настоящие "москиты" – это патрульные катера или небольшие военные корабли с управляемым ракетным вооружением. В противном случае их нужно будет усиливать системами ПРО с берега или корветами.

По словам Николая Белескова, главного консультанта отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований, если катера Mark VI вооружить легкими ракетами Griffin или Penguin, которые будут бить на 10-15 км, тогда они станут легкими "москитами".

"В нынешней конфигурации, которую нам продают американцы, там есть только боевые модули с автоматическими пушками. В идеале для "москита" нам надо хотя бы 8-10 ракетных катеров, и у каждого желательно чтобы было по 4-8 противокорабельных ракет. Не говорю, что катера Mark нам не нужны. Они нам однозначно нужны. Но смогут в полной мере выполнять функцию присутствия и демонстрации флага на море, только когда массированно будут развернуты украинские противокорабельные ракетные комплексы (к примеру, "Нептун", который уже проходит финальные испытания. – Авт.). То есть когда на земле будут наши противокорабельные ракетные комплексы: один дивизион на Азовское море, два дивизиона на Черное море, и под их прикрытием будут действовать катера Mark и "Айленд", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

ПРО/ПВО и авиация

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Помимо патрульных катеров Киев покупает у США противотанковые ракетные комплексы Javelin. В июне в Украину прибыла очередная партия на $60 млн. Не первый год ведутся разговоры и о закупке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, ударных вертолетов Apache и истребителей F-16. Ведь все, что из этого есть на вооружении и дежурстве ВСУ – еще советские системы или ровесники украинской независимости.

"В составе 20 и 8 армий ВС РФ, которые стоят на границах с Украиной, есть ракетные бригады с суммарным залпом 96 оперативно-тактических ракет "Искандер". В оккупированном Крыму и вокруг Украины базируются сотни современных российских боевых самолетов. Поэтому Украине крайне нужны современные системы ПРО и ПВО. Конечно, лучший выход – закупка американских систем ПРО/ПВО Patriot, а также новых истребителей западного производства", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Самусь, замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Правда, ЗРК Patriot вещь недешевая, не говоря уже об истребителях F-16. К примеру, польский контракт на закупку американских Patriot – это более чем $10 млрд. Словакия закупила американские F-16 на $1,8 млрд. Для Украины это огромные деньги. По словам экспертов, оптимальным вариантом может стать комбинированное усиление ВСУ и американскими, и украинскими системами.

"Что касается закупки западных многофункциональных самолетов – уже сейчас стоит начать подготовку к тендеру, в котором должны принять участие ведущие западные производители. Думаю, главными конкурентами на украинском рынке станут американские F-16 и шведские JAS 39 Gripen. Критически важный вопрос – где взять деньги? Ответ на самом деле есть – создавать благоприятные условия для привлечения западных партнеров как в сфере инвестиций, так и передаче технологий и локализации производства в Украине. На этом направлении есть позитивные сигналы – например, недавно принятый Закон "Об оборонных закупках" – это революционный прорыв, который должен разрушить советскую систему закупок для ВСУ и других силовых ведомств", – подытожил Михаил Самусь.

Напомним, первая поставка американских противотанковых комплексов Javelin в Украину состоялась в 2018 году:

Видео: Reuters

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