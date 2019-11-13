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Следователи ГБР получили доступ к стратегическому плану применения Вооруженных сил

13 ноября, 11:36

В Минобороны отчитались о выполнении решения Печерского суда

/ Фото: Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выполнил решение Печерского районного суда Киева о предоставлении следователям Государственного бюро расследований доступа к стратегическому плану применения ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, "постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны".

"Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам ГБР, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинская армия продолжает меняться и использовать современные методы ведения войны, в помогают в этом иностранные партнеры. Запад уже давно признает преобразование и силу ВСУ, однако не все так хорошо.

Так, например, в НАТО указали на одну из главных проблем в украинской армии. Как рассказывал погибший нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, – это ненадлежащая организация командования и управления войсками, в которой все еще преобладают постсоветские принципы. По его словам, реформирование оргштатной структуры, техническое оснащение, ресурсы играют важнейшую роль, в чем помогает НАТО.

А тем временем украинские военные рассказали, чего ожидают от Зеленского:

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Минобороны ВСУ печерский суд ГБР

Источник: Сегодня

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