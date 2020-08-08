Следы вероятной "прослушки" квартиры журналиста-расследователя нашли на чердаке

Над квартирой журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача нашли место предполагаемого размещения прослушивающего устройства.

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Об этом пишет в Facebook коллега Ткача Наталья Седлецкая.

Отмечается, что журналист проживает на последнем этаже, а над его квартирой располагается чердак, попасть на который можно из разных подъездов дома.

"Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – совместный чердак, к которому есть доступ с различных подъездов. На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы строительных материалов, приняли заявление. И уехали", – пишет журналистка.

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Седлецкая отмечает, что "глубже" полицейские не искали, сославшись на то, что это возможно только после открытия уголовного дела. Журналисты сами теперь установили дежурство на чердаке, чтобы посторонние не смогли проникнуть и забрать улики.

Как сообщили в Нацполиции, по факту обращения журналиста было начато уголовное производство. Правоохранители, которые проводили предварительный осмотр помещения, не обнаруживали прослушивающих устройств, но проверят еще раз.

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"Чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

Отметим, что Ткач в программе "Схемы: коррупция в деталях" публикует расследования о коррупции среди украинских топ-чиновников, государственных компаний и учреждений. Расследования "Схем" не только вызывают резонанс в обществе, но и нередко становятся причиной открытия уголовных производств, как после расследования о так называемой схеме "торговли воздухом", выявленной в НКРЭКУ.

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Напомним, накануне в Минске задержали и допросили трех журналистов издания "Настоящее время". Двое из них – Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская – граждане Украины. После беседы с правоохранителями всех депортировали с запретом въезда в страну на 10 лет.

Как рассказал Гребенюк, находясь уже в Одессе, все произошло за считанные часы – журналистов везли в машине с тонированными стеклами и обещали "не пытать".

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