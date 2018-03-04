Слезы радости мешают говорить: "Нафтогаз" "потроллил" российский "Газпром"

НАК "Нафтогаз Украины" порадовало заявление Министерства энергетики РФ о том, что транзит газа через Украину надежен. Об этом говорится в сообщении компании на Facebook.

"Слезы радости мешают нам говорить. Российское министерство энергетики считает транзит по территории Украины надежным. "Укртрансгаз", вы герои", – написали в отечественной компании.

В "Нафтогазе" призвали украинцев до 6 марта принимать участие в акции "прикрути", которая предполагает снижение людьми температуры в своих домах на один градус.

"Как у вас дела? Никому не холодно? Еще раз благодарим за участие в #прикрути. Не останавливайтесь до 6 марта, пожалуйста. И за то, что наблюдали с нами, как "Газпром" разрушает свой имидж надежного контрагента в Западной Европе. Не признать решение европейского арбитража и заявить о намерении "немедленно" расторгнуть из-за этого контракты – это, как говорили в одной из реклам, – бесценно", – говорится в сообщении.

Также компания привела текст одного из немецких изданий относительно газового демарша России, указав, что такие действия российского газового монополиста угрожают Европе.

"Безответственная политика "Газпрома" создает риск для других стран Европы, к которым украинским транзитными путями к потребителям в странах ЕС до сих пор попадает около 40 процентов газа, именно сейчас, когда Европа страдает от мороза и потребляет больше всего", – говорится в статье.

Также немцы указывают на отсутствие доверия словам Миллера (глава "Газпрома") о надежности его компании.

Ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.